محافظ المنوفية يناقش بدء مبادرة 100 مليون صحة للأجانب من خارج المحافظة

كتب فريق المحافظات

عقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية الإجتماع الدورى للمجلس الإقليمى للصحة بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة، والدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد بالمنوفية والدكتور أحمد جمال عميد كلية طب المنوفية والدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة ومدير مديرية الطب البيطرى ، ومديرى مستشفىات الباجور وأشمون وحميات شبين الكوم ومستشفى العربى ، ونقباء الصيادلة وأطباء الأسنان،ومديرعام التأمين الصحى ، ومدير إدارة المجالس بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية بمديرية الصحة بالمحافظة .

وبدأ الإجتماع بمناقشة توصيات الإجتماع السابق حيث أشار وكيل وزارة الصحة بأنه تم عمل تثقيف صحى بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام للتعريف بخطورة تعاطى حبوب حفظ القمح السامة وكذا التعريف بعمل الإسعافات الأولية كما تعد محافظة المنوفية من أولى المحافظات الرائدة فى نشر التوعية بخطورة تعاطى تلك الحبوب.فيما تم عرض فيديو توضيحى تضمن إستعدادات مديرية الصحة وجميع العاملين بالقطاع الصحى بالمشاركة فى التعديلات الدستورية.

و وجه عميد معهد الكبد بالمنوفية الشكرلمحافظ المنوفية لمشاركته تلك الإجتماع وقام بتقديم نبذة مختصرة عن معهد الكبد والخدمات التى يقدمها لرواده ،مشيراً على أن المعهد يعد من أفضل المعاهد على مستوى الجمهورية بما يقدمه من خدمات طبية متميزة ويقوم على تنفيذ عدة محاور ومنها المحور العلاجى والتدريبى للأطباء من داخل مصر وخارجها بالإضافة إلى أنه يمنح شهادات معتمدة فى مجال أمراض الكبد.

وإستكمل وكيل وزارة الصحة بعرض الترددات على مستشفيات المديرية والوحدات الصحية بمختلف الأقسام خلال عام 2018 كما تم عرض ما تم تنفيذه فى حملات التقزم والأنيميا والسمنة بالمدارس وكذا حملة الكشف المبكر عن أورام الثدى ومناقشة بدء مبادرة 100 مليون صحة للأجانب من خارج المحافظة ، هذا وقد أشاد المحافظ بتلك الحملات الطبية التى أطلقها رئيس الجمهورية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.كما تناول الإجتماع عرض تقرير عن حالات لدغ الثعبان وما تم إتخاذه من إجرءات ومنها تدريب العاملين بالمستشفيات على التعامل مع تلك الحالات وتوزيع الأمصال بالمراكز والوحدات الصحية للتعامل السريع مع حالات الإصابة وعمل كتيب للتثقيف الصحى للتوعية.

وفى ذات السياق تم مناقشة إستعدادات المديرية لإستقبال شم النسيم وحلول شهر رمضان المبارك وتكثيف الحملات الرقابية على المحلات والسوبر ماركت ومحلات الأغذية لمراقبة السلع حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .كما تم عرض إنجازات مكافحة الفيروسات الكبدية وإختتم الإجتماع بعرض إنجازات إدارة تلا الطبية خلال شهر فبراير ومارس 2019 لرفع كفاءة الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.