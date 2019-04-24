محافظ أسيوط يسلم عقود 16 ورشة بمجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة الصفا الصناعية

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء مجمعات صناعية بهدف دعم قطاع الصناعة لتحقيق تنمية صناعية وخاصة في الصعيد، والتي تساهم في توفير فرص عمل للشباب واستيعاب العديد من الأيدي العاملة من الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال تسليمه لعقود 16 ورشة بمجمع الصناعات الصغيرة الجديد بمنطقة الصفا الصناعية ببني غالب بحضور المهندس عمرو أبوالعيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة والعميد عمر الشافعي مدير الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ ورميح عبدالحسيب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وايهاب عبدالحميد نائب رئيس الجهاز ومحمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية والعديد من القيادات التنفيذية ومسئولي الغرفة التجارية والمستفيدين من الشباب اللذين سيتم تخصيص الورش لهم.

وقال المحافظ أن مجمع الصناعات الصغيرة الجديد على مساحة 16 ألف و170 متر مربع بمنطقة الصفا الصناعية ببني غالب بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه ويضم 100 ورشة صغيرة تتيح ما يقرب من 1000 فرصة عمل جديدة وجاري تشغيل المرحلة الأولى منه على مساحة 6500 متر مربع وتضم 48 ورشة بتكلفة 8 مليون جنيه والتي توفر 500 فرصة عمل، لافتا إنه تم تسليم عقود 16 ورشة ضمن 48 ورشة في المرحلة الأولى على أن يتم تسليم باقي العقود في 30 يونيو القادم مطالبًا بالتنوع في أنشطة المشروعات والاستعانة بطلاب مدارس التعليم الفني.

وأشار نور الدين، إلى أن المحافظة تولي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر اهتمامًا كبيرًا لتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتماشيًا مع خطط الدولة في إنشاء مجمعات صناعية مجهزة بكافة المرافق وبمساحات متعددة تناسب مختلف النشاطات بإعتبارها المحرك الأساسي والمغذي الرئيسي للمشروعات الكبرى مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

فيما أوضح المهندس عمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، أن مجمع الصناعات الصغيرة يهدف إلى تخفيف العبء عن مدينة أسيوط وتجميع قطاع صناعات الأخشاب وجعلها أحد الأنشطة الرئيسية ،لافتا إلى تم تسليم عقود 16 ورشة للمستفيدين بمجمع الصناعات الصغيرة ببني غالب بالتنسيق بين المحافظة والغرفة التجارية وجاري تسليم عقود 32 ورشة أخرى قبل 30 يونيو 2019 ضمن المرحلة الأولى من المشروع الذي يضم 100 ورشة، مشيداً بالدور الذي يبذله محافظ أسيوط في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة والقانونية في أسرع وقت ممكن والعمل على إزالة المعوقات الروتينية التي واجهت استكمال المشروع.

ومن جانب آخر، شدد محافظ أسيوط على الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي والمياه في المواعيد المحددة لها طبقاً لأخر جدول زمني تم تحديده بالتنسيق بين المحافظة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات القائمة على التنفيذ ، موضحاً أن محطة مياه ديروط بقرية شلش تم الانتهاء منها وسيتم افتتاحها والبدء في التشغيل الفعلي لها خلال الأسابيع القادمة بعد حل مشكلة الاطماء أمام المأخذ وتلافي الملاحظات وتسليمها النهائي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتشغيلها .

جاء ذلك خلال متابعته الميدانية للأعمال الجارية بمحطة مياه الشرب شلش بمركز ديروط ؛ رافقه خلالها الجولة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس عاطف مهدي مدير تنفيذ المشروعات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والعميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة ديروط ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأوضح المحافظ ، أن مشروع محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش يبلغ تكلفته الإجمالية حوالى 350 مليون جنيه وقت التنفيذ وطاقتها الاستيعابية 86000 م3/يوم وتتكون من 2 خزان علوى وأطوال شبكات 106 كيلومترات وتخدم 500 ألف نسمة من مركز ومدينة ديروط ، مؤكداً على ضرورة المضي قدماً في تذليل العقبات ووضع الحلول للتغلب على معوقات تنفيذ بعض المشروعات، مشيراً إلى المتابعة الدورية لأعمال التكريك وإزالة الإطماء من أمام المحطة وتفقد ما تم تنفيذه من تلافي الملاحظات التي تحديدها سابقاً.