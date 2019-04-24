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فيديو وصور..محافظ كفرالشيخ يعلن أسماء المتقدمين بطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة الجاهزة للتعاقد

الأربعاء، 24 أبريل 2019 08:31 م
فيديو وصور..محافظ كفرالشيخ يعلن أسماء المتقدمين بطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة الجاهزة للتعاقد خلال الاجتماع
كفر الشيخ_ محمد سليمان
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أعلن الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، أسماء المتقدمين بطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة الجاهزة للتعاقد، مؤكداً على استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون، وذلك بتوزيعهم على المواطنين أصحاب هذه العقود، وانهاء اجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع، لافتاً أن هذا يعد انجاز كبير.
 
قال محافظ كفرالشيخ، انه تم تسليم 87 عقد تقنين أراضي املاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، مؤكداً علي أصحاب عقود التقنين بالمحافظة المبادرة باستكمال الإجراءات التي تقوم المحافظة بتسهيلها ليتم تسليمهم العقود في نفس اليوم لتقنين أوضاعهم وخاصة أصحاب الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة.
 
وأصاف محافظ كفرالشيخ، أنه أعطى مهلة 30 يوم لأصحاب طلبات التقنين وذلك لإستكمال الاجراءات وبعد انتهاء هذه المهلة سيتم إيقاف الطلبات وسحب قطعة الارض أو المبني الموجود واتخاذ الاجراءات القانونية، مشيراً ان باب التقنين لن يستمر مفتوح طويلاً، مؤكداً انه تم تسهيل الإجراءات بصورة كبيرة حيث كان يتم أخد شيكات بنكية مقبولة الدفع بباقي القيمة علي ثلاث دفعات فى البداية ولكن تم إزالة هذا الشرط تماماً واستبداله بدفع 25% فقط بعقد ابتدائي ويتم تسليم العقد النهائي عند استكمال اجراءات التقنين بالقيمة خلال 3 سنوات، مشيراً ان المحافظة تلقت 5700 طلب تقنين حتى الآن من بينهم 915 طلب تقنين يتبعوا جهات معنية أخري والباقي يتبع محافظة كفرالشيخ، وإلي الان لم نستكمل 100 عقد تقنين ومن المتوقع تخطى 150 عقد الأسبوع المقبل.
 
وأكد محافظ كفرالشيخ، أن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، كما أن هناك بعض حالات التظلم يتم دراستها بواسطة اللجنة الرباعية، لاتخاذ قرار نهائي للتسعير، كما سيتم استكمال العقود في الأيام المقبلة ليصل بذلك عدد عقود التقنين إلي 158 حالة علي الأقل.
 
جاء ذلك بحضور  اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، عادل البزاوى، مدير عام الشئون القانونية، والمهندس أحمد سعيد، هيثم ندا، موسي ابوعيطة، محمد مبارك، وبدر حلمى، والحبشى جبر، أعضاء لجنة تقنين أراضي املاك الدولة، ورؤساء المراكز والمدن.
 

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