فيديو وصور.. محافظ أسيوط يفتتح معرض أعمال فنية لطلاب الدفعة 26 بكلية التربية النوعية

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على حرص الجهاز التنفيذى بالمحافظة على توطيد التعاون المشترك مع الجامعة وتوسيع مجالاته وتوفير كافة السبل مع التنسيق اللازم لتعظيم الاستفادة، مما تملكه الجامعة من إمكانيات مادية وبشرية والتى لها دور هام فى المساهمة فى تقدم المحافظة وتنميتها.

جاء ذلك خلال افتتاحه المعرض السنوى لطلاب الدفعة الـ26 لطلاب كلية التربية النوعية قسم التربية الفنية، والمنعقد تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وبحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائبه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وجدى نخلة عميد الكلية، والدكتور محمد حمام عميد كلية الزراعة، وكوكبة من وكلاء كلية التربية النوعية وأعضاء هيئة التدريس، هذا إلى جانب المقدم وليد حسانين مدير ادارة التربية العسكرية بالجامعة، والدكتورة فوزية أبو النجا وكيل وزارة الثقافة بأسيوط، وحشد كبير من طلاب الكلية من مختلف الفرق الدراسية.

كما أعرب محافظ أسيوط، عن إعجابه بما لمسه من موهبة وابداع من طلاب كلية التربية النوعية التى تفخر المحافظة بوجود تلك الكلية العريقة على أرضها، داعيًا كلية التربية النوعية إلى المشاركة بما تملكه من مواهب فى عمليات تجميل شوارع وميادين المحافظة.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور شحاتة غريب على حرص الجامعة على دعم كافة الأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها، والتى تأتى على رأس أولوياتها النشاط الفنى لما للفنون من دور كبير فى نشر الثقافة والتنوير فى المجتمع الجامعى والرقى بالذوق العام، هذا إلى جانب أهمية الفنون باعتبارها القوى الناعمة للشعوب والمعبرة عن ثقافات وحضارات توارثت عبر الأجيال، لافتًا إلى جودة المعروضات الفنية من حيث الأفكار التى تم تصميمها وتنفيذها والتى تناولت جوانب حضارية وثقافية متعددة فى المجتمع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وجدى نخلة، أن المعرض تقوم به الكلية سنويًا احتفالا بطلاب الفرقة النهائية من خلال تقديم أعمالهم الفنية التى قاموا بإعدادها وتنفيذها على مدار العام الدراسى، مشيرًا أن المعرض تضمن مشاركة أقسام " التصميم، رسم، تصوير، أشغال خشبية، إشغال فنية، معادن، نسيج، نحت، خزف " وتنوعت الاعمال مابين لوحات فنية بحجم البورترية والأحجام الكبير ة، وجداريات، وأشغال خشبية على ابواب الكلية بالنقوش الإسلامية، ومنحوتات باشكال غير هندسية، وغيرها.

كما قام طالب موهوب بالفرقة الرابعة "هشام مصطفى" برسم بورتريه بالحجم الكبير للاعب الدولى "محمد صلاح" بشكل فورى أثناء المعرض، الأمر الذى لاقى استحسان كبير من كافة الحضور إعجابًا بموهبته المتفردة مع المهارة والسرعة والإتقان.

وفى ختام المعرض، استمع المحافظ ونائب رئيس جامعة أسيوط لفقرة موسيقية غنائية من طلاب قسم التربية الموسيقية بالكلية.