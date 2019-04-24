فى عيد تحريرها.. التنمية تتحدث فى أرض الفيروز بمشروعات عملاقة فى كافة المجالات

(أ ش أ)

تحتفل سيناء هذا العام بأعياد تحريرها بطريقة مختلفة، فشبه جزيرة سيناء تشهد انطلاق واستكمال العديد من المشروعات، انطلاقا من اختيار مبدأ التنمية لتلبية طموحات وتطلعات الشعب المصرى، وكانت القوات المسلحة هى الذراع القوى الذى حمل التنمية على عاتقها للخروج بسيناء من الظلام إلى النور.

ففى مجال الإسكان بشمال سيناء بلغ عدد إجمالى الوحدات السكنية التى تم الانتهاء منها 78135 وحدة إسكان اجتماعى و400 بيت بدوي، موزعة على مدينة العريش حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد 1200وحدة سكنية بالمساعيد كمرحلة الأولى، وجار إنشاء 936 وحدة سكنية بالمساعيد كمرحلة ثانية.

وفى مدينة رفح تم تنفيذ 10016 وحدة سكنية و400 منزل بدوي، وفى مدينة بورسعيد جار إنشاء 4340 وحدة سكنية بشرق بورسعيد.

وجار إنشاء 11 تجمعًا تنمويًا بدويًا بإجمالى 585 بيتًا بدويًا بنسبة تنفيذ (67%) موزعة كالآتي: تجمع بقرية النثيلة 1/ نخل (105 بيوت)، تجمع بقرية النثيلة 2/ نخل (15 بيتا)، تجمع خشم الجاد / الحسنة (105 بيوت)، تجمع بدوى النوافعة / الحسنة (55 بيتا)، تجمع بقرية أبو رصاصة / نخل (55 بيتًا)، تجمع بدوى بطيبة التمد/ النخل (55 بيتًا)، الدفيدف / الحسنة (55 بيتًا)، تجمع بالخفجة / النخل 75 بيتًا، تجمع بدوى بطويل الحامض / النخل 15 بيتًا، تجمع بدوى كم61 بغداد / الحسنة 15 بيتًا، تجمع أم مفروث 35 بيتًا.

وفى مجال الطرق بشمال سيناء تم الانتهاء من طريق الإسماعيلية / العوجة بطول (211) كم بعرض 25 مترًا وطريق عرضى (1) بطول (144) كم من بورسعيد إلى النفق، وطريق العريش / رفح بطول 42 كم بعرض 27,2 متر، والطريق العرضى (4) بطول (160) كم بعرض 49 مترًا، فضلًا عن تنفيذ طريق الجدى بطول 75 كم بعرض 10 أمتار.

كما تم رفع كفاءة الطريق الساحلى من العريش حتى الميدان بطول 30 كم بعرض 24 مترًا وطريق بغداد / بئر لحفن / العريش بطول (60) كم وبعرض (24) مترًا.

ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المدارس والمستشفيات بمدن (العريش - الشيخ زويد - رفح) بإجمالى 11 طريقا بالإضافة إلى الانتهاء من رفع كفاءة الطرق الداخلية لمدن العريش، بئر العبد، الحسنة، نخل، رفح، الشيخ زويد، وفى ميناء العريش تم إنشاء طريق داخل الميناء بطول (1,2) كم بعرض 40 مترًا وتنفيذ أعمال تطوير الميناء بالكامل.

وفى مجال الإمداد بالكهرباء تم رفع كفاءة خطوط الكهرباء المتضررة بمدن (العريش - الشيخ زويد - رفح) وكذلك رفع كفاءة خطوط الكهرباء لتغذية شبكات الصرف الصحى المتضررة بالمدن السابقة.

وفى مجال الإمداد بالمياه تم رفع كفاءة وتشغيل 27 بئرًا بمدن (رفح – الشيخ زويد) كما تم تصميم وتنفيذ 4 محطات تحلية مياه آبار، طاقة (200) م3/ى لمحطات (أبو طويلة – الخروبة – الشلاق - العكور).

وكان من أهم إنجازات مشاريع المياه الاقتراب من الانتهاء من محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد بطاقة (150) ألف م3/ى، وكذلك تطوير محطة مياه البحر بالعريش بطاقة (10) آلاف م3/ى، فضلا عن إنشاء شبكة مياه الشرب بالعريش أوشك العمل بها على الانتهاء.

وفى مجال الرعاية الصحية، تم إنشاء مستشفى بئر العبد بطاقة 84 سريرًا، ومستشفى نخل بطاقة 52 سريرًا فضلًا عن قرب الانتهاء من إنشاء مستشفى رفح المركزى بطاقة 84 سريرًا، وإنشاء مخزن أدوية مركزى بالعريش ورفع كفاءة المستشفى المركزى بالعريش ومستشفى الشيخ زويد.

وفى مجال المشروعات القومية، تم تجهيز مطار المليز (البردويل) للاستخدام العسكرى والمدنى وإنشاء نفقين سيارات بالإسماعيلية أسفل قناة السويس كل نفق بطول (6,1) كم وعرض (11,4) م، كذلك إنشاء نفقين سيارات ببورسعيد أسفل قناة السويس كل بطول (4,050) كم بعرض (11,4) م.

وفى منطقة شرق بورسعيد، تم إنشاء أرصفة بحرية بطول (5) كم فضلا عن الاقتراب من الانتهاء من ساحات تداول ومنطقة صناعية وأحواض استزراع سمكى وبحيرة للصيد الحر، وكذلك إنشاء المناطق الأمنية والمنشآت الإدارية بمداخل أنفاق قناة السويس الإسماعيلية وبورسعيد وأيضاً المناطق الترفيهية لأنفاق السويس.

كما تم استكمال وتجهيز البنية الأساسية للكهرباء والمياه والصرف الصحى والحريق للربع الشمالى الغربى ومنطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية ببئر العبد.

وكذلك إنشاء مجمع رخام الجفجافة بطاقة إنتاجية 3 ملايين م2 سنويًا، وزيادة طاقة إنتاج مصنع أسمنت العريش بإنشاء الخطين أرقام (3-4) لتحقيق زيادة فى إنتاج المصنع من (3,7) مليون طن إلى (6,9) مليون طن سنويًا.

وفى مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، تم إنشاء سحارة سرابيوم أسفل قناة السويس بطاقة (1,2) مليون م3/ى، وكذلك استصلاح وتنمية واستكمال أعمال البنية الأساسية لمساحة (13680) فدانًا ببئر العبد.

وكذلك الاقتراب من الانتهاء من سحارة المحسمة ومحطة معالجة مياه ثلاثية بطاقة (مليون) م3/ى والعمل على تعديل مسار مصرف المحسمة من بحيرة التمساح حتى موقع السحارة بسرابيوم، والاقتراب من الانتهاء من محطتين رفع على مسار مصرف المحسمة (غرب القناة) فضلا على العمل تنفيذ الأعمال الصناعية اللازمة لتطوير المصارف ونقل مياه مصرف بحر البقر لمحطة المعالجة وإنشاء محطة معالجة وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الصوب الزراعية بقرية الأمل.

وفى مجال المنشآت التعليمية تم رفع كفاءة 9 مدارس ومعهد أزهرى بمدن (العريش – الشيخ زويد - رفح) وكذلك إنشاء (12) مدرسة و(5) مقرات إدارات تعليمية بمدن (العريش – نخل – بئر العبد – الحسنة - رفح).

وتم افتتاح (6) مدارس (الجدى – الرجاوين – الخربة – جعل – نخل - البدع) وكذلك إنشاء المرحلة الأولى من كلية الطب جامعة السويس، وجار استكمال المرحلة الثانية وتنفيذ (6) مدارس بقرى ومدن محافظة شمال سيناء (وادى الحاج – أبو صوان – آل جرير – الكرامة – الروضة - الحسنة).

وفى محافظة جنوب سيناء بمجال الإسكان، بلغ إجمالى الوحدات السكنية المنتهية (6972) وحدة إسكان اجتماعى موزعة على المرحلة الأولى بعدد (3972) وحدة سكنية (إسكان الطور (2480) وحدة سكنية – إسكان شرم الشيخ (156) وحدة سكنية – إسكان دهب (276) وحدة سكنية – إسكان نويبع (252) وحدة سكنية – إسكان أبو زنيمة (160) وحدة سكنية – إسكان رأس سدر (480) وحدة سكنية – إسكان طابا (32) وحدة سكنية – إسكان سانت كاترين (40) وحدة سكنية – أبو رديس (96) وحدة سكنية).

وبالمرحلة الثانية (3000) وحدة سكنية موزعة على إسكان أبو رديس (320) وحدة سكنية وإسكان رأس سدر (256) وحدة سكنية وإسكان دهب (180) وحدة سكنية وإسكان الطور (1696) وحدة سكنية، وفى نويبع بلغ عدد الوحدات (228) وحدة سكنية وأبو زنيمة (320) وحدة سكنية.

وتشمل المشروعات الاقتراب من الانتهاء من (7) تجمعات تنموية بدوية بإجمالى (595) بيتًا بدويًا موزعة على سهل القاع / الطور بعدد (210 بيوت) وتجمع أسلا وعريق / الطور (55 بيتا) وتجمع السحيمى / رأس سدر (15 بيتًا) وتجمع الحملة / رأس سدر (25 بيتًا) وتجمع النهايات / رأس سدر (210 بيوت) ووادى أبو جعدة / رأس سدر (25 بيتا) وتجمع وادى سعال / سانت كاترين (55 بيتًا).

وفى مجال الطرق بمحافظة جنوب سيناء تم الانتهاء من طريق طابا / النقب بطول (28) كم بعرض (11) مترًا وطريق رأس النقب / نويبع (وادى وتير) بطول (103) كم بعرض (11) مترًا، وكذلك الطريق الأوسط بشرم الشيخ بطول (12) كم بعرض (60) مترًا، والاقتراب من الانتهاء من طريق النفق / رأس النقب بطول (250) كم بعرض (49) مترًا، ورفع كفاءة ورصف طرق لمدن (الطور – أبو ريدس – رأس سدر – نويبع - طابا) بطول (21) كم، فضلًا على إنشاء محورين عرضيين يصلان من طريق السلام والطريق الدائرى بطول (11,8).

فى مجال الإمداد بالمياه بجنوب سيناء تم إنشاء محطة تحلية مياه البحر طاقة (1500) م3/ى برأس ملعب وكذلك محطة تحلية مياه البحر طاقة (1500) م3/ى بمدينة طابا، فضلًا عن إنشاء محطة تحلية مياه البحر طاقة (30) ألف م3/ى بمدينة الطور، وكذلك الاقتراب من الانتهاء من محطة تحلية مياه البحر طاقة (1500) م3/ى برأس سدر.

أما فى مجال الصرف الصحى بجنوب سيناء، تم الانتهاء من شبكة الصرف الصحى بقرية الوادى بـ 3 خطوط طرد بأقطار مختلفة، وكذلك إنشاء 3 محطات رئيسية / فرعية، والاقتراب من الانتهاء من محطة المعالجة الثلاثية بنظام برك الأكسدة.

وفى مجال الرعاية الصحية تم رفع كفاءة مستشفى (سانت كاترين - طابا) بطاقة (58) سريرًا، وكذلك رفع كفاءة وتطوير مستشفى أبورديس المركزى بطاقة (34) سريرًا.

وفى مجال المشروعات القومية يتم تنفيذ جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدن (الطور – شرم الشيخ – رأس سدر).

وفى مجال المنشآت التعليمية تم إنشاء (13) مدرسة بالإضافة إلى (4) إدارات تعليمية بمدن (أبورديس – شرم الشيخ – الطور – أبو زنيمة – رأس سدر - نويبع) فضلاً عن إنشاء مدرسة على النظام اليابانى ضمن بروتوكول هيئة الأبنية التعليمية بالطور.

وفى مجال الخدمات العامة تم إنشاء (19) مشروعًا رياضيًا / ثقافيًا / ترفيهيًا / اجتماعيًا / خدميًا منها الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، والصالة المغطاه وكذلك تطوير ورفع كفاءة فندق "سويس إن" بالعريش واستكمال مسجد الصحابة بشرم الشيخ وإنشاء مجالس مدينة (طابا - دهب) ونادى اجتماعى بنويبع وكوبرى مشاه بالطور.

وكذلك إنارة (4) تجمعات سكنية بمناطق (الطور – أبورديس – نوبيع – سانت كاترين) فضلاً عن الاقتراب من إنشاء متحف شرم الشيخ، وكذلك إنشاء (27) محطة خدمة وتموين سيارات (وطنية) بمناطق (بئر العبد – الإسماعيلية الجديدة – رمانة – الرويسات – القنطرة شرق – الفراشات – شرم الشيخ – الطور – خشبى – نخل – رأس سدر – نويبع – أم خشب – التمد – صدر الحيطان – أبو زنيمة – أبورديس – فيران – سدر – سانت كاترين) إنشاء 10 منافذ بيع ثابت (4/ شمال سيناء – 6/ جنوب سيناء) بنسبة 100% وكذلك مجمع للسلع الغذائية والمنزلية ومجمع مشاغل السجاد والمنسوجات اليدوية ومطحن للغلال ومعصرة زيتون) بمدينة (نخل).