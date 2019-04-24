عزل 19 راكبا بمطار القاهرة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

عزلت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، 19 راكبا، 3 مصريين و16 سودانيا فور وصولهم من الخرطوم، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة قادمة من الخرطوم، فوجئ أطباء الحجر الصحى بعدم حمل 19 راكبا 3 مصريين و16 سودانيا من أعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوى.

وأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار.