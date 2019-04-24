عبد الرحيم علي يسلم أمهات "دار الصحوة" بأرض اللواء أوراق العمرة

سلم الدكتور عبد الرحيم علي عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة الأوراق الخاصة برحلة عمرة عدد من الأمهات المسنات بدار الصحوة بمنطقة أرض اللواء وفاء لعهده معهن، وأكد على أنه يعتبر نفسه ابنا لهن، وما يفعله معهن يعتبره واجبا عليه. ووجه الشكر لشركة هانوف للسياحة والحاج أشرف شيحة على التعاون معه لتحقيق حلم هؤلاء الأمهات.

وكان "علي" قد زار الدار فى عيد الأم، وسلم الامهات هدايا، كما أهدى الدار عدد من الأجهزة الكهربائية وتكفل بكل ما يلزم الامهات. وأثناء حديثه معهن.. طلبن منه أن يحقق لهن أمنيتهن بأداء العمرة.

على الفور وعدهن بأنه سيتكفل بذلك في مجموعات تباعا. وأجرى حينها "قرعة" فاز فيها عدد من الأمهات.

وعلى الفور تواصل مع الحاج اشرف شيحة وتم تجهيز الأوراق لهن وتخصيص مبلغ مالي تم تسليمه لهن كمصروف "جيب ".. وسيتم غدا سفر أول مجموعة من الأمهات.

وطالب "علي" الأمهات بالدعاء له ولمصر وللمصريين في "الكعبة" قائلا: "كل اللي بطلبه منكم الدعاء هناك أن يحفظ الله مصر من كل سوء.. وأن تظل بلدا آمنا الخير فيها وفي أبنائها إلى يوم الدين".