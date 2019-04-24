عاطل يطعن طالب بسكين لتحرشة بخطيبته فى شبرا الخيمة

القليوبية- نيفين طه

أصيب طالب بجرح طعنى بالظهر أثر مشاجرته مع عاطل لقيامة بالتحرش بخطيبته بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، تم نقل المصاب مستشفى ناصر العام وتم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود أشارة من مستشفى ناصر العام بوصول المدعو " عبد الرحمن. م. ف" 20 سنة طالب ومقيم 13 شارع العروبة – عزبة الصعايدة – بهتيم – دائرة القسم،مصاب بجرح طعنى شبه نافذ بالظهر من الجهة اليمنى، والحالة العامة سيئة ولا يمكن استجوابه، وتم حجزه بقسم الرعاية المركزة.

وبالانتقال والفحص وسؤال كل من : "فتحى .ع. ف " 20 سنة، طالب ومقيم ذات العنوان "نجل عم المصاب"، و"نهي.م"19 سنة، طالبة " خطيبة المصاب " قررا أنهما أثناء سيرهما مترجلين رفقة المصاب بشارع 15مايو - ترعة الشابورى - اتجاه مسطرد دائرة القسم، فوجئا بتوقف سيارة ملاكى تحمل لوحات معدنيه رقم ق ج و3876 بجانبهم وقيام قائدها بمعاكسة الثانية والتحرش بها لفظيًا وحال قيام المصاب بنهره، حدثت بينهم مشادة كلامية، قام على إثرها قائد السيارة بالتعدى على المصاب بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثًا ما به من إصابات وفر هاربًا بالسيارة قيادته.

بالاستعلام عن أرقام اللوحات المعدنية سالفة الذكر بقاعدة البيانات بإدارة المرور، تبين أنها باسم " أحمد ح أ " 30 سنة، عاطل، المقيم مساكن لوتكس – دائرة قسم اول شبرا الخيمة.

باستهداف مالك السيارة بمحل سكنه بمعرفة ضباط مباحث القسم أمكن ضبطه،وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المبين وتم بإرشاده ضبط السيارة والسلاح الأبيض عبارة عن "سكين" المستخدمان فى الواقعة وتم التحفظ عليهما.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 14926 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2019م وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.