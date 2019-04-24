ظريف يحذر أمريكا من "العواقب" بشأن العقوبات النفطية ومضيق هرمز

رويترز

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء إن بلاده ستواصل بيع نفطها واستخدام مضيق هرمز في نقله، محذرا من أنه إذا حاولت الولايات المتحدة منع طهران من فعل ذلك فعليها حينها أن "تكون مستعدة للعواقب".

وأضاف ظريف في مؤتمر بنيويورك "ستواصل إيران بيع نفطها. سنواصل إيجاد مشترين لنفطنا وسنواصل استخدام مضيق هرمز كممر عبور آمن لمبيعاتنا النفطية".

ومضى يقول "إذا أقدمت الولايات المتحدة على الإجراء المجنون وحاولت منعنا من فعل ذلك فعليها ساعتها أن تكون مستعدة للعواقب"