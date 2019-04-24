video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 24 أبريل 2019 05:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ظريف يحذر أمريكا من "العواقب" بشأن العقوبات النفطية ومضيق هرمز

الأربعاء، 24 أبريل 2019 03:38 م
ظريف يحذر أمريكا من "العواقب" بشأن العقوبات النفطية ومضيق هرمز جواد ظريف
رويترز
إضافة تعليق
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء إن بلاده ستواصل بيع نفطها واستخدام مضيق هرمز في نقله، محذرا من أنه إذا حاولت الولايات المتحدة منع طهران من فعل ذلك فعليها حينها أن "تكون مستعدة للعواقب".
 
وأضاف ظريف في مؤتمر بنيويورك "ستواصل إيران بيع نفطها. سنواصل إيجاد مشترين لنفطنا وسنواصل استخدام مضيق هرمز كممر عبور آمن لمبيعاتنا النفطية".
 
ومضى يقول "إذا أقدمت الولايات المتحدة على الإجراء المجنون وحاولت منعنا من فعل ذلك فعليها ساعتها أن تكون مستعدة للعواقب"

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كيف حاول جواد ظريف مخاطبة الغرب عبر استقالته الإلكترونية؟.. وزير خارجية إيران حاول استدعاء "فزاعة" المتشددين لإثارة مخاوف القوى التى راهنت على التيار المعتدل.. وسوابق طهران تكشف تطابق أجندة التيارات الإيرانية

جواد ظريف

ايران

عقوبات نفطية

أخبار ايران




لا تفوتك
خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

الزمالك يرصد مكافآت خاصة للتأهل إلى نهائى الكونفدرالية

الزمالك يرصد مكافآت خاصة للتأهل إلى نهائى الكونفدرالية

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة