ضبط 4 أسلحة و19 قضية مخدرات خلال 24 ساعة فى حملات أمنية مكبرة

كتب محمود عبد الراضي

شنت الأجهزة الأمنية حملة أمنية بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 4 قطع أسلحة نارية، 19 قضية مخدرات، 4 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 113 دراجة نارية مخالفة، 12002مخالفة مرورية، 66 مخالفة مرافق، 20 قضية مصنفات، وتنفيذ 35477 حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وبرئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.