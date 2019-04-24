video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 24 أبريل 2019 12:05 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 4 أسلحة و19 قضية مخدرات خلال 24 ساعة فى حملات أمنية مكبرة

الأربعاء، 24 أبريل 2019 10:24 ص
ضبط 4 أسلحة و19 قضية مخدرات خلال 24 ساعة فى حملات أمنية مكبرة سلاح ـ صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

شنت الأجهزة الأمنية حملة أمنية بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 4 قطع أسلحة نارية، 19 قضية مخدرات، 4 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 113 دراجة نارية مخالفة، 12002مخالفة مرورية، 66 مخالفة مرافق، 20 قضية مصنفات، وتنفيذ 35477 حكما قضائيا متنوعا.

 

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وبرئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 11 تاجر مخدرات وتنفيذ 29 حكما قضائيا فى حملات أمنية بالجيزة

الامن العام

تنفيذ الاحكام

سلاح

مخدرات

مخالفات

حملات امنية

حوادث اليوم




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل اليوم المواطنين بمدينة نصر

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل اليوم المواطنين بمدينة نصر

"الأرقام" وراء موافقة المصريين على التعديلات الدستورية.. زيادة الاستثمارات خلال 4 سنوات لـ1.5 تريليون جنيه.. تحقيق أعلى معدل نمو سنوى فى 10 سنوات بـ5.3 %.. تراجع مؤشر البطالة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه

"الأرقام" وراء موافقة المصريين على التعديلات الدستورية.. زيادة الاستثمارات خلال 4 سنوات لـ1.5 تريليون جنيه.. تحقيق أعلى معدل نمو سنوى فى 10 سنوات بـ5.3 %.. تراجع مؤشر البطالة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه

تميم لا يعترف بالواقع.. اقتصاد قطر ينهار وبنوكه تتجه للاستدانة.. "الحمدين" لا يبالى ويوجه أموال شعبه لدعم المتطرفين.. قرقاش يفضح حيل النظام الخبيثة.. ومحلل سعودى: الدوحة مولت الإخوان بـ90 مليون يورو

تميم لا يعترف بالواقع.. اقتصاد قطر ينهار وبنوكه تتجه للاستدانة.. "الحمدين" لا يبالى ويوجه أموال شعبه لدعم المتطرفين.. قرقاش يفضح حيل النظام الخبيثة.. ومحلل سعودى: الدوحة مولت الإخوان بـ90 مليون يورو

فيديو.. تركى آل الشيخ يحتفل: "قولوا للزمالك والأهلى وضبلى الملعب واندهلى"

فيديو.. تركى آل الشيخ يحتفل: "قولوا للزمالك والأهلى وضبلى الملعب واندهلى"

تعرف على قرارات "العليا للعمرة والحج " للتصدى للشركات المخالفة للضوابط

تعرف على قرارات "العليا للعمرة والحج " للتصدى للشركات المخالفة للضوابط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة