ضبط 11 تاجر مخدرات وتنفيذ 29 حكما قضائيا فى حملات أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة، أسفرت عن ضبط 11 متهما بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة.

كما أسفرت حملة استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، عن تنفيذ 29 حكما قضائيا، وضبط 16 مشتبها به، و11 بائعا متجولا، و4 خيال وجمال بالإضافة إلى ضبط سيارة بدون أوراق، وإزالة عدد من مخالفات التعدى وإشغال الطريق.

وأسفرت حملة شنها ضباط مباحث التموين عن تحرير 60 قضية غش تجارى، وعدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وإغلاق منشآت غير مرخصة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.