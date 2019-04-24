ضبط صاحب مخبز بالمطرية استولى على مليون جنيه من أموال الخبز المدعم

كتب ــ محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

ونجحت شرطة التموين في ضبط (108) قضايا تموينية متنوعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية في الساحل (بمحافظة القاهرة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من (التمور) من رواكد الأعوام السابقة المعبأة داخل عبوات غير مدون عليها أى بيانات وبعضها غير صالح للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيته، وإعادة تدويرها بفرمها وتعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها أسماء وعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات، حيث تم ضبط كميات قدرها 2,120 طن "مستلزمات إنتاج" تمور – 840 عبوة تمور "منتج نهائى" مدون عليها العلامات المشار إليها) جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى .. وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.. باستكمال الفحص تم ضبط (330) عبوة مخللات غير مدون عليها أى بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية ، (6000) عبوة كرتونية مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة المواد الغذائية في المنتزة "محافظة الإسكندرية" ، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (1107 آلاف عبوة "مشروبات سريعة التحضير" غير صالحة للاستهلاك ، لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى في المطرية (بمحافظة القاهرة) لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها بالسوق السوداء، واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ وقدره مليون و139 ألفا و812 جنيهاً، وفقا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية أن المبالغ المستولى عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي ذات السياق، نجحت شرطة التموين في ضبط (318) قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط (3) قضايا أسطوانات بوتاجاز، وضبط (2) قضية مواد بترولية.. ضبط خلالها (100 لتر "سولار ، وضبط (80) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط (8) قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط قضيتين فى مجال الإستيلاء على الدعم، وضبط (11) قضية فى مجال الغش الغذائى ضبط خلالها (7,675 طن مواد غذائية متنوعة، وضبط (3) قضايا فى مجال الغش التجارى.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (191) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص"، وضبط (3) قضايا فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها .. ضبط خلالها (397 كيلو جرام لحوم وأسماك"، وضبط (13) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها (150 عبوة سجائر"، وضبط قضية فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة.. ضبط خلالها (1 طن أعلاف "، وقضية فى مجال السلع مجهولة المصدر ضبط خلالها (1107 عبوة مشروبات"، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.