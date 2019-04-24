ضبط راكب بالمطار حاول تهريب 70 ألف دولار أمريكى إلي دبي

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء من ضبط راكب حاول تهريب 70 ألف دولار أمريكي إلي دبي، مخالفا بذلك قانون انتقال النقد الأجنبي الذي يسمح للراكب باصطحاب 10 آلاف دولار فقط أو ما يعادلها من العملات الأخري.

وأثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة الخطوك الإماراتية المتجهة إلى دبى، اشتبهت الخدمة المعنية (نقطة التفتيش الآولى) من إدارتى (البحث الجنائى- تامين الركاب) على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكب، وبفتح الحقائب وتفتيشها عثر بداخلها علي مبلغ مالى قدره 70 ألف دولار أمريكى مخالفا بذلك قانون النقد المصرى .

أمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية الازمة.