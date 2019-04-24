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ضبط دراجتين بخاريتين وسيارة مبلغ بسرقتهم فى الغربية

الأربعاء، 24 أبريل 2019 11:24 ص
ضبط دراجتين بخاريتين وسيارة مبلغ بسرقتهم فى الغربية دراجات بخارية - صورة أرشيفية
الغربيه - محمد طارق
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تمكن ضباط مباحث مرور زفتى والسنطة بمحافظة الغربية، من ضبط دراجتان بخاريتان مبلغ بسرقتهم، وسيارة تم التلاعب فى أوراقها بالتزوير خلال حملات أمنية .

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بالغربية وبتمكن الرائد أحمد الديب رئيس مباحث زفتى والسنطة من ضبط دراجتان بخاريتان مبلغ بسرقتهم، وتم ضبط إحداهما بمركز السنطة والثانية بمركز زفتى ومبلغ بسرقتها من بركة السبع، كما تم ضبط سيارة بأوراق مزوره تم التلاعب فيها، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار أصحاب الدراجات باستلامها .

 


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