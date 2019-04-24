صور.. محافظ جنوب سيناء يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى

جنوب سيناء - فايزة مرسال

وجه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تحية تقدير وإجلال لشهدائنا الأبرار، الذين ارتوت بدمائهم رمال سيناء، وقدموا أرواحهم فداء للعزة والكرامة، كما وجه التحية لشعب مصر العظيم فى ذكرى تحرير سيناء السابعة والثلاثين.

جاء ذلك خلال وضعه إكليلا من الزهور على النصب التذكارى أمام مبنى الديوان العام، بالعاصمة طور سيناء، اليوم الأربعاء، فى إطار احتفالات المحافظة بعيد تحرير سيناء.

ورافق "فودة"، اللواء نادر عشماوى، السكرتير العام، وعدد من القيادات الأمنية من القوات المسلحة والشرطة، وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء.

وقال فودة، نحن لا نملك سوى أننا نوجه الشكر لأرواح شهدائنا الأبرار الذين بذلوا الغالى والنفيس لنظل نحن هنا متواجدون نحتفل ونعمر سيناء بسببهم ولن ننسى شهداءنا الأبرار أبدا فهم فى قلوبنا ونحن نضع إكليل الزهور اليوم على النصب لتذكارى لقبر الجندى المجهول لنؤكد على أن مصر لا تنسى شهداءها ومن ضحوا بأرواحهم من أجل أن نعيش نحن.

وأشار المحافظ إلى أنه فى إطار احتفال المحافظة بالذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء، سوف يتم افتتاح عدد من المشروعات أبرزها مهرجان شرم الشيخ الدولى الأول للهجن غدا الخميس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معلنا أنه سيشارك فى مهرجان شرم الشيخ الأول لسباق الهجن 12 دولة أوربية منها "فرنسا، وأفريقية والتشاد"، وعربية منها "الأردن، السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين".

وأضاف فودة، أننى أنتهز هذه الفرصة وأقدم التهانى للشعب المصرى الذى أثبت وعيه ووجوده وحبه لبلده، وشارك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة فى مشهد غير مسبوق فكل التحية للشعب المصرى العظيم وكل التحية والتقدير للقيادة السياسية.

عواقل ومشايخ شمال سيناء



محافظ جنوب سيناء يضع أكليل الزهور على النصب التذكارى



محافظ جنوب سيناء يضع أكليل الزهور على النصب التذكارى



محافظ جنوب سيناء يضع أكليل الزهور على النصب التذكارى (4)