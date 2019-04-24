video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 24 أبريل 2019 07:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور .. آلاف المواطنين يحيون ذكرى انهيار مبنى"رنا بلازا" ويطالبون بالقصاص للمتوفيين فى بنجلاديش

الأربعاء، 24 أبريل 2019 06:39 ص
صور .. آلاف المواطنين يحيون ذكرى انهيار مبنى"رنا بلازا" ويطالبون بالقصاص للمتوفيين فى بنجلاديش ذكرى انهيار مبنىرنا بلازا
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

 

خرج الآلاف من المواطنين من أقارب الضحايا الذين سقطوا فى انهيار مبنى رنا بلازا فى عام 2013 فى بنجلاديش، فى مسيرات رمزا للحدادا على الموقع خلال الذكرى السنوية للانهيار فى سافار، على مشارف العاصمة دكا.

كما شارك فى المسيرة عمال صناعة الملابس والنشطاء والذين رددون شعارات أثناء مشاركتهم فى مسيرة للمطالبة بالعدالة للضحايا الذين قتلوا فى انهيار مبنى رنا بلازا فى عام 2013 فى سافار.

وكان أكثر من 1100 شخص قد لقوا حتفهم فى 24 أبريل 2013، عندما انهار المجمع الصناعى ذو الثمانية طوابق "رانا بلازا" فى مدينة سافار، على بعد 20 كيلومترا شمال العاصمة البنجلاديشية دكا. وكان المجمع يضم 5 مصانع للملابس.

2019-04-24T041450Z_180021960_RC1E76932990_RTRMADP_3_BANGLADESH-DISASTER-ANNIVERSARY
 
 
 
2019-04-24T041612Z_962462681_RC15712B5740_RTRMADP_3_BANGLADESH-DISASTER-ANNIVERSARY
 

 

2019-04-24T041618Z_575778453_RC13FD0B5090_RTRMADP_3_BANGLADESH-DISASTER-ANNIVERSARY
 

 

2019-04-24T041636Z_738425440_RC13E7D27B60_RTRMADP_3_BANGLADESH-DISASTER-ANNIVERSARY
 

 

2019-04-24T041641Z_1767936283_RC1F83F98800_RTRMADP_3_BANGLADESH-DISASTER-ANNIVERSARY
 

 

2019-04-24T041736Z_2078540780_RC16AC92D300_RTRMADP_3_BANGLADESH-DISASTER-ANNIVERSARY
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقل رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة المسجونة فى تهم فساد إلى المستشفى

فيديو.. حريق هائل يجبر الموظفين فى بنجلاديش على القفز من أدوار عالية

بنجلاديش

رنا بلازا

مسيرة فى بنجلايش

اخبار العالم




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل اليوم المواطنين بمدينة نصر

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل اليوم المواطنين بمدينة نصر

"الأرقام" وراء موافقة المصريين على التعديلات الدستورية.. زيادة الاستثمارات خلال 4 سنوات لـ1.5 تريليون جنيه.. تحقيق أعلى معدل نمو سنوى فى 10 سنوات بـ5.3 %.. تراجع مؤشر البطالة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه

"الأرقام" وراء موافقة المصريين على التعديلات الدستورية.. زيادة الاستثمارات خلال 4 سنوات لـ1.5 تريليون جنيه.. تحقيق أعلى معدل نمو سنوى فى 10 سنوات بـ5.3 %.. تراجع مؤشر البطالة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه

تميم لا يعترف بالواقع.. اقتصاد قطر ينهار وبنوكه تتجه للاستدانة.. "الحمدين" لا يبالى ويوجه أموال شعبه لدعم المتطرفين.. قرقاش يفضح حيل النظام الخبيثة.. ومحلل سعودى: الدوحة مولت الإخوان بـ90 مليون يورو

تميم لا يعترف بالواقع.. اقتصاد قطر ينهار وبنوكه تتجه للاستدانة.. "الحمدين" لا يبالى ويوجه أموال شعبه لدعم المتطرفين.. قرقاش يفضح حيل النظام الخبيثة.. ومحلل سعودى: الدوحة مولت الإخوان بـ90 مليون يورو

فيديو.. تركى آل الشيخ يحتفل: "قولوا للزمالك والأهلى وضبلى الملعب واندهلى"

فيديو.. تركى آل الشيخ يحتفل: "قولوا للزمالك والأهلى وضبلى الملعب واندهلى"

تعرف على قرارات "العليا للعمرة والحج " للتصدى للشركات المخالفة للضوابط

تعرف على قرارات "العليا للعمرة والحج " للتصدى للشركات المخالفة للضوابط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة