صور .. آلاف المواطنين يحيون ذكرى انهيار مبنى"رنا بلازا" ويطالبون بالقصاص للمتوفيين فى بنجلاديش

كتب: أحمد علوى

خرج الآلاف من المواطنين من أقارب الضحايا الذين سقطوا فى انهيار مبنى رنا بلازا فى عام 2013 فى بنجلاديش، فى مسيرات رمزا للحدادا على الموقع خلال الذكرى السنوية للانهيار فى سافار، على مشارف العاصمة دكا.

كما شارك فى المسيرة عمال صناعة الملابس والنشطاء والذين رددون شعارات أثناء مشاركتهم فى مسيرة للمطالبة بالعدالة للضحايا الذين قتلوا فى انهيار مبنى رنا بلازا فى عام 2013 فى سافار.

وكان أكثر من 1100 شخص قد لقوا حتفهم فى 24 أبريل 2013، عندما انهار المجمع الصناعى ذو الثمانية طوابق "رانا بلازا" فى مدينة سافار، على بعد 20 كيلومترا شمال العاصمة البنجلاديشية دكا. وكان المجمع يضم 5 مصانع للملابس.