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سفر وعودة 1490 مصريا وليبيا و311 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الأربعاء، 24 أبريل 2019 01:26 م
سفر وعودة 1490 مصريا وليبيا و311 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم البرى
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1490 مصريا وليبيا و311 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1061 إلى الجانب الليبى، بينهم 403 مصريين و757 ليبيا.

 

كما تم إنهاء إجراءات وصول 529 بينهم 304 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و105 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

 

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 222 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 189 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 


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