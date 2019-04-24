رياضة خلف الأسوار..تعرف على وسائل ممارسة التريض داخل السجون

كتب محمود عبد الراضي

يهتم قطاع السجون بالأنشطة الرياضية والترفيهية وممارسة الهوايات المفضلة للسجون، وذلك لشغل أوقات فراغهم وتقويم سلوكهم.

ويعد ممارسة الأنشطة الرياضية أحد أهم العناصر الرئيسية لشغل أوقات الفراغ ، حيث يتم من خلاله توجيه طاقات السجناء إلى محاسن الأخلاق , ومن هذا المنطلق فقد تـــم تدعيم كافة السجون بالأدوات والملابس الرياضية ، وتجهيز الملاعب ، وإجراء مباريات عديدة فى مختلف الألعاب الرياضية "كرة قدم – طائرة – سلة - يد – كرة السرعة – تنس الطاولة وغيرها".

وتشجع إدارات السجون السجناء ذوى المواهب الفنية بمزاولة الهوايات المختلفة "كالرسم والنحت والأركت ، وأعمال التطريز والتريكو ، والعزف على الآلات الموسيقية وغيرها"، بالأماكن المناسبة بالسجون والتى تم تخصيصها لممارسة تلك الهوايات،كما تقوم أيضاً بتيسير الحصول على الخامات اللازمة بالإضافة لمساعدة السجناء فى تسويق منتجاتهم ، إذا رغبوا فى ذلك.