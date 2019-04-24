رئيس وزراء كندا يناقش هاتفيا مع نظيرته النيوزيلندية سبل مواجهة العنف

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أجرى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مساء الثلاثاء اتصالا هاتفيا بنظيرته النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، ناقش خلاله التطورات منذ الهجوم الإرهابي على مسجدين في البلاد منتصف الشهر الماضي، والعمل على معالجة الكراهية والعنف.

وبحث الطرفان - خلال الاتصال الهاتفي - الهجمات الإرهابية في سريلانكا يوم الأحد الماضي، والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى، مجددين التزام بلديهما بالشمول والتنوع، متفقين على حاجة المجتمع الدولي إلى معالجة الكراهية والخوف اللذين أديا إلى التطرف والعنف، وخاصة عبر الإنترنت.