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رئيس وزراء كندا يناقش هاتفيا مع نظيرته النيوزيلندية سبل مواجهة العنف

الأربعاء، 24 أبريل 2019 05:00 ص
رئيس وزراء كندا يناقش هاتفيا مع نظيرته النيوزيلندية سبل مواجهة العنف جاستن ترودو
/أ ش أ/
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أجرى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مساء الثلاثاء اتصالا هاتفيا بنظيرته النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، ناقش خلاله التطورات منذ الهجوم الإرهابي على مسجدين في البلاد منتصف الشهر الماضي، والعمل على معالجة الكراهية والعنف.

 

وبحث الطرفان - خلال الاتصال الهاتفي - الهجمات الإرهابية في سريلانكا يوم الأحد الماضي، والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى، مجددين التزام بلديهما بالشمول والتنوع، متفقين على حاجة المجتمع الدولي إلى معالجة الكراهية والخوف اللذين أديا إلى التطرف والعنف، وخاصة عبر الإنترنت.

كما اتفق المسؤولان على البقاء على اتصال وثيق والعمل بشكل تعاوني على الأولوية المشتركة لضمان مجتمعات آمنة ومأمونة ومنفتحة.

 


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