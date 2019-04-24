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رئيس سريلانكا يطلب من قائد الشرطة ووزير الدفاع الاستقالة

الأربعاء، 24 أبريل 2019 01:35 م
رئيس سريلانكا يطلب من قائد الشرطة ووزير الدفاع الاستقالة هجمات سريلانكا
كولومبو (رويترز)
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قال مصدران قريبان من رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا اليوم الأربعاء، إن الرئيس طلب من قائد الشرطة ووزير الدفاع الاستقالة فى أعقاب التفجيرات التى وقعت يوم الأحد فى عيد القيامة واستهدفت كنائس وفنادق مما أسفر عن سقوط 359 قتيلا.

 


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سريلانكا

تفجيرات سريلانكا




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