رئيس سريلانكا يطلب من قائد الشرطة ووزير الدفاع الاستقالة

كولومبو (رويترز)

قال مصدران قريبان من رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا اليوم الأربعاء، إن الرئيس طلب من قائد الشرطة ووزير الدفاع الاستقالة فى أعقاب التفجيرات التى وقعت يوم الأحد فى عيد القيامة واستهدفت كنائس وفنادق مما أسفر عن سقوط 359 قتيلا.