رئيس جامعة أسيوط يشيد بنسبة مشاركة المصريين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

أسيوط - محمود عجمى

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، بوعي المصريين بحقوقهم السياسية الوطنية وحرصهم على المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والذي جرى خلال الأيام الماضية ، وهو ما أنعكس أثره في ارتفاع نسبة المشاركين في التصويت والذي تجاوز نسبة 44.33% وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات رسمياً مساء أمس ، والتى أعلنت كذلك عن نسبة موافقة المصوتين على التعديلات بلغت 88.33% ، وهو ما يُعد مؤشراً على ثقة المصرين ودعمهم للتعديلات والذى جاء ملبياً لاحتياجات المشهد السياسى، الراهن وما تشهده مصر من خطط تهدف إلى تحقيق التنمية والتقدم .

وتقدم رئيس جامعة أسيوط، بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم والذي يؤكد دائماً على ما يتمتع به من إخلاص وطني ووعى سياسى يجعله حريصاً على تلبية نداء الوطن مع كل استحقاق سياسى على نحو إيجابى وحاشد ، مقدماً كذلك تحية إجلال وتقدير لكافة الهيئات الوطنية التى شاركت فى الإشراف على عملية الإستفتاء على مدار أيامه الثلاثة سواء من الهيئة القضائية الموقرة أو من رجال القوات المسلحة الباسلة أو الشرطة الوطنية والدين نجحوا كعهدنا بهم دائماً فى تقديم صورة مشرفة لعملية الاستفتاء فى كافة لجان الجمهور وتوفير مناخ ديمقراطى وحيادى يشجع المواطنين على المشاركة على نحو منظم ودقيق .