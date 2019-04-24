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حارس يطارد لص سرق فيلا ويسلمه لقوة أمنية بمدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 24 أبريل 2019 09:47 ص
حارس يطارد لص سرق فيلا ويسلمه لقوة أمنية بمدينة 6 أكتوبر سرقة فيلا_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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طارد حارس فيلا مجهولين لسرقتهما كولدير مياه من حديقة الفيلا وتمكن من ضبط أحدهما،  وسلمه لرجال المباحث بمدينة 6 أكتوبر، وضبط بحوزة المتهم 14 كيس من مخدر الاستروكس، و12 قرص مخدر، بالإضافة إلى زجاجة اسبراي مخدر، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، أثناء مرور النقيب محمد نصر  الضابط بإدارة تأمين أكتوبر والقوة المرافقة المعينين خدمة القول الأمني 601 لاسلكي بمنطقة غرب سوميد، دائرة قسم اول أكتوبر، فأبلغهم "محمد .ح " حارس فيلا بقيام مجهولان بسرقة كولدير مياه من غرفة بحديقة الفيلا عمله، وتمكن من ضبط أحدهما وفر الآخر هاربا.

وتبين أن المتهم الضبوط يدعي "علي. ا " عاطل، محكوم عليه في 3 قضايا ( مخدرات – ضرب ) وضبط بحوزته 14 كيس بداخلهم مخدر الاستروكس، و12 قرص لعقار الابتريل المخدر، وزجاجة اسبراي مخدر.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بالأحكام الصادرة ضدة وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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