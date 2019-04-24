جهاز المشروعات الصغيرة قدم 1.5مليون جنيه لتمويل مشروعات الصيد فى البردويل بشمال سيناء

كتب إسلام سعيد

قال سامى الهوارى رئيس جمعية كنوز البردويل فى شمال سيناء، إن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدم للجمعية 1.5 مليون جنيه لتوجيهها للتمويل المتناهى الصغر.

وأضاف الهوارى فى تصريحات لـ"اليوم السابع، على هامش توقيع عقود للجهاز مع جمعيات التمويل المتناهى الصغر، أنه مقرر توجيه قيمة العقد لتمويل حوالى 200 مشروع على أن يقوم المستفيدون بالسداد على مدد تتراوح ما بين عام إلى عام ونصف.

وأشار إلى أن قيمة العقد سيتم توجيهها إلى تمويل مشروعات متناهية الصغر لصيد الأسماك من بحيرة البردويل والمقرر افتتاحها يوم الجمعة المقبل.

وأوضح أن حدود التمويل تتراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه مع تسهيلات فى عملية السداد، مشيرا إلى اهتمام جهاز المشروعات الصغيرة بتمويل مشاريع سيناء.