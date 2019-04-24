تفاصيل تكوين "عربجى" تشكيل أطفال تخصص فى التسول بالعجوزة.. وحبسه 7 سنوات

كتب أحمد حسنى

أطفال دون سند، ورحمة قتلت فى قلوب بشرا، فأصبح الطفل ضحية فى سبيل جمع مالا من أجل الثراء، وشهوة لم تكتف بمال لتدنس شرف طفل، ومستقبل لم يعد صالحا من جديد.

واقعة مؤسفة ومشينة، شهدها حى " العجوزة" بعدما أقدم "عربجى" على استغلال عدد من أطفال الشوارع، لجمع المال عن طريق " التسول" بالطرق العامة، لم يق حد هذه الجريمة عند ذلك بل امتدت لاغتصاب أحد الأطفال والتعدى على أصدقائه جنسيًا.

وبدأت القصة بفكرة شيطانية لاحت فى عقل "إسلام خالد" 23 سنة " عربجى"، بجمع عدد من أطفال الشوارع جراء عمله "كعربجى" بشوارع "العجوزة"، جمع إسلام 6 أطفال من جراء عمله ليقوم باستغلالهم فى عمليات التسول، وجمع المال بطرق غير مشروعة لينظم بهم تشكيل تخصص فى عمليات " التسول" بشوارع العجوزة.

لم يقف الأمر عند تلك الجريمة من استغلال الأطفال واستغلال حاجتهم للمال والمأوى، بل امتدى لاغتصاب الطفل "م.ر" بالقوة وتحت تهديد السلاح الأبيض، كما تعدى المتهم على عدد من الأطفال جنسيًا.

وقوات الأمن ألقت القبض على المتهم بصحبة مجموعة الأطفال التى قام بجلبها للعمل لصالحه، وتحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة التى باشرت التحقيق.

واعترف المتهم أمام سرايا النيابة، أنه قام بجمع عدد من الأطفال لزيادة دخله، وتعليمهم أسلوب التسول لجمع المبالغ المالية وتوزيعها عليهم بالتساوى، مستطردا: "الشغل كان قليل ولقيت موضوع الشحاتة بيكسب دهب، جمعت كذا طفل واتفقت معاهم على الشحاتة، وتوزيع الفلوس بينا، وفى يوم كنت تعبان ومش عارف أتجوز فعملت علاقة مع طفل منهم عشان ارتاح وعملت كده مع واحد بس احلو فى عنيا".

أحالت نيابة العجوزة المتهم لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار السيد البدوى، لبدء محاكمته.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، بمعاقبة "عربجى" لمتاجرته بالبشر بالعجوزة وهتك عرض أحد الأطفال، بالسجن المشدد 7 سنوات.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة شمال الجيزة؛ برئاسة المستشار محمد المنشاوى المحامى العام الأول، فى القضية 24243 لسنة 2018 جنايات العجوزة، أن المتهم "إسلام خالد" 23 سنة "عربجي"، فى غضون شهر أكتوبر 2018 بدائرة قسم العجوزة آوى المجنى عليه "مصطفى رمضان"، والمجنى عليهم الأطفال "كريم عبد الشافى، وإبراهيم محمد،و أحمد محمد، وعبد الظاهر مصطفى، وعاشور عاطف"، بقصد استغلالهم فى أعمال التسول للحصول على ربح مادى بعد أن أجبرهم على استجداء المارة للحصول على مبالغ مالية كان يتحصل عليها منهم لاحقا.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بهتك عرض المجنى عليه "م.ر" بالقوة والتهديد.