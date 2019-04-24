"تطوير تعليم الطلاب الوافدين" يعلن مسابقة "مئذنة الأزهر" فى الشعر

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عن مسابقة مئذنة الأزهر فى الشعر الموسم الأول 2019، وتعد المسابقة نشاط ثقافى ينظمه مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عـلى مسـتوى الوطن العربى تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

ويهدف هذا النشاط إلى اختيار أفضل خمس قصائد عامودية نظمت باللغة العربية الفصحى عن الأزهر الشريف أو أحد شيوخه أو علمائه أو عن دور الأزهر وجهوده الجليلة فى ترسيخ القيم التى يتبناها ويحرص عى نشرها مثل: "السلام"، "الأخوة الإنسانية"، "التعايش وتقبل الآخر" "المواطنة"

وتتضمن شروط المسابقة ما يلي: أن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى ومن الشعر العمودى، أن يكون الشعر أصيلا ومن إنتاج الشاعر المشارك، وباللغة العربية الفصحى، ألا تقلَّ أبيات القصيدة عن ثلاثين بيتا ولا تتجاوز الخمسين بيتا، ألا تكون القصيدة سبق نشرها من قبل، ألا يقدِّم الشاعر القصيدة المشارك بها لمسابقة أخرى لحين الإعلان عن نتيجة المسابقة، من حق مركز تطوير تعليم الطلاب الوافددين والأجانب نشر المسابقة فى مجلة خاصة به.

وتشتمل جوائز المسابقة على: شهادة شكر وتقدير من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وذلك للفائزين الخمسة الأوائل. بالإضافة إلى جوائز مالية قدرها: 25000 جنيها للفائز الأول. 20000 جنيها للفائز الثانى. 15000 جنيها للفائز الثالث. 10000 جنيها للفائز الرابع. 5000 جنيها للفائز الخامس.