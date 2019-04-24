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"تطوير تعليم الطلاب الوافدين" يعلن مسابقة "مئذنة الأزهر" فى الشعر

الأربعاء، 24 أبريل 2019 07:00 ص
"تطوير تعليم الطلاب الوافدين" يعلن مسابقة "مئذنة الأزهر" فى الشعر مسابقة مئذنة الازهر
كتب لؤى على
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أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عن مسابقة مئذنة الأزهر فى الشعر الموسم الأول 2019، وتعد المسابقة نشاط ثقافى ينظمه مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عـلى مسـتوى الوطن العربى تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

ويهدف هذا النشاط إلى اختيار أفضل خمس قصائد عامودية نظمت باللغة العربية الفصحى عن الأزهر الشريف أو أحد شيوخه أو علمائه أو عن دور الأزهر وجهوده الجليلة فى ترسيخ القيم التى يتبناها ويحرص عى نشرها مثل: "السلام"، "الأخوة الإنسانية"، "التعايش وتقبل الآخر" "المواطنة"

وتتضمن شروط المسابقة ما يلي: أن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى ومن الشعر العمودى، أن يكون الشعر أصيلا ومن إنتاج الشاعر المشارك، وباللغة العربية الفصحى، ألا تقلَّ أبيات القصيدة عن ثلاثين بيتا ولا تتجاوز الخمسين بيتا، ألا تكون القصيدة سبق نشرها من قبل، ألا يقدِّم الشاعر القصيدة المشارك بها لمسابقة أخرى لحين الإعلان عن نتيجة المسابقة، من حق مركز تطوير تعليم الطلاب الوافددين والأجانب نشر المسابقة فى مجلة خاصة به.

وتشتمل جوائز المسابقة على: شهادة شكر وتقدير من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وذلك للفائزين الخمسة الأوائل. بالإضافة إلى جوائز مالية قدرها: 25000 جنيها للفائز الأول. 20000 جنيها للفائز الثانى. 15000 جنيها للفائز الثالث. 10000 جنيها للفائز الرابع. 5000 جنيها للفائز الخامس.

على أن يستلم الفائز بالمركز الأولى درع "مئذنة الأزهر". وفيما يتعلق بإجراءات الاشتراك في المسابقة فهي كالتالي:  ملء استمارة الترشح الإلكتروني للمسابقة على بوابة الأزهر الإلكترونية في موعد غايته شهر من تاريخ الإعلان.  إرسال القصيدة الشعرية على البريد الإلكترونى في موعد غايته 30/7/2019م.  يتم الإعلان عن الفائزين يوم 30/8/2019 م على بوابة الأزهر الإلكترونية والإعلان عن موعد تسليم الجوائز.  يتم تسليم الجوائز وتكريم الفائزين في احتفالية كبرى بمركزالأزهر للمؤتمرات. و رابط التقديم في المسابقة من هنـــــا. ولإرسال الأعمال الشعرية الخاصة بالمسابقة يتم الإرسال عبر البريد التالي : meazana.cde@alazhar.eg
 

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