تسمم 6 أشخاص عقب تناولهم وجبة فاسدة بـ"6 أكتوبر"

كتب أحمد الجعفرى

أصيب 6 شباب مقيمين بأحد الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر، بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى العام لإجراء الإسعافات اللازمة لهم.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بتسمم 6 أشخاص داخل شقتهم السكنية بالحى الـ 12 بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتجرى الأجهزة الأمنية تحريات موسعة حول الحادث، للوقوف على ظروفه وملابساته، بعد تحرير محضر بالواقعة، وأخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.