ترقبوا على صفحات اليوم السابع.. أكبر اختراق لغرف الإخوان المظلمة

ينشر اليوم السابع بدءا من السبت ، تفاصيل أكبر اختراق لغرف الإخوان المظلمة ، فى ملف نوعى خاص ، ينفرد فيه بمجموعة من الأسرار والكواليس غير المعروفة من داخل الجماعة وكتائبها الإلكترونية ومجموعاتها على السوشيال ميديا

ويكشف الملف الذى ينشر تباعا على اليوم السابع ، كيف فضحت صراعات المال والنفوذ الخطة "حسم" وقصة الـ 11 ألف عنصر الذين يمثلون خريطة لجانها الإعلامية وكتائبها على الإنترنت والذين يقودون "السوشيال ميديا" لنشر الشائعات والأخبار المشوهة والتقارير المفبركة.

كما يستعرض الملف بالصور والوثائق تفاصيل القضايا التالية:

- صراعات المال والنفوذ تفضح "سوشيال الجماعة"

- شباب محمد كمال والجناح المسلح يسرقون صفحات "جبهة الصقور".. وفريق الخارج يرد باختراق الأجهزة وتسريب معلومات الخصوم

- تفاصيل الخطة "حسم" لتصفية فريق محمود حسين وأحمد عبد الرحمن لصالح المجلس الثورى وجمال حشمت ويحيى موسى

- 300 صفحة على "فيس بوك" و450 حسابا فى "تويتر" و22 قناة يوتيوب وشركتا إنتاج فنى غنائم الحرب بين إخوان الداخل و"مكتب تركيا"

- 11 ألف شاب وفتاة ينشطون ضمن اللجان الإلكترونية للإخوان داخل مصر.. والنفقات الشهرية تتجاوز 30 مليون جنيه

- انشقاق فى مكاتب الجماعة بالمحافظات وجبهة "اسطنبول" تخسر 25 محافظة وتجند 40 "هاكر" لاستعادة نوافذها الضائعة

- 13 بنكا وشركة من قطر وتركيا وماليزيا وإندونيسيا تمرر الأموال لوحدات "السوشيال ميديا" فى 7 دول وبالقاهرة والإسكندرية و9 محافظات أخرى

- 320 إعلاميا على لائحة اتصال الجماعة وجروب "وصلة دش" لتمرير آلاف الأخبار والملصقات والمواد البصرية للمواقع والقنوات الإخبارية

- خط إنتاج لتحويل أخبار الجماعة وتعليماتها إلى مواد مسموعة وتسريبها للسجون أسبوعيا.. وتمرير 48 رسالة على مدار سنة كاملة

- 7 مقرات لجامعة IUR الممولة من أنقرة ورئيس وزراء آسيوى تحتضن 45 من شباب الإخوان المسؤولين عن إدارة أجنحة "السوشيال ميديا"

- 5 سنوات من حروب "حسين" و"عزت" تفكك مراكز التنظيم فى الداخل والخارج.. وأجيال "الحراك المسلح" تضع يدها على مفاصل التنظيم

- تقليص ميزانية قنوات الجماعة بأكثر من مليون دولار سنويا.. وقيادات الخارج يقدمون رشاوى للمنشقين تجنبا لاتحادهم مع جبهة الداخل