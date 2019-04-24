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الأربعاء، 24 أبريل 2019 10:46 ص
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تحرير 1358مخالفة مرورية وفحص 41 شخص جنائى فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأربعاء، 24 أبريل 2019 09:46 ص
تحرير 1358مخالفة مرورية وفحص 41 شخص جنائى فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور لتسير السيولة المرورية والتى أسفرت عن تحرير1358مخالفة مرورية متنوعة .

كما شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى ، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف والتى أسفرت عن فحص 10مزارع دائرة مركز السادات ،وفحـص 41شخص وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 14شقة مفروشة17 شخص جنائي من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين عدا  أشخاص منهم هاربين من أحكام قضائية ،كما تم تحرير8قضايا إشغالات المقاهي بدائرة المديرية  .

 


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