تحرير 1358مخالفة مرورية وفحص 41 شخص جنائى فى حملة مكبرة بالمنوفية

كما شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى ، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف والتى أسفرت عن فحص 10مزارع دائرة مركز السادات ،وفحـص 41شخص وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 14شقة مفروشة17 شخص جنائي من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين عدا أشخاص منهم هاربين من أحكام قضائية ،كما تم تحرير8قضايا إشغالات المقاهي بدائرة المديرية .

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