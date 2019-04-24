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تجديد حبس 5 متهمين 45 يوما بتهمة قتل ربة منزل بعين شمس

الأربعاء، 24 أبريل 2019 04:19 م
تجديد حبس 5 متهمين 45 يوما بتهمة قتل ربة منزل بعين شمس محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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جددت محكمة جنايات القاهرة حبس 5 متهمين، 45 يوما علي ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة قتل ربه منزل اكتشفت خيانة زوجها بعين شمس.
 
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين وهم "زينب. م" حماة المجنى عليها وابنها "أيمن. ا"  زوج المجنى عليها وعشيقته "نهى. م" وشقيق المتهم الثاني ومتهم آخر بقتل المجني عليها عمدا عقب اكتشافها خيانة زوجها المتهم الأول داخل شقته الزوجية مع المتهمة الثالثة وتبين أنه عقب عودتها من الخارج شاهدت المتهم الأول والمتهمة الثانية "جارته" أثناء ممارستهما الرذيلة داخل غرفة النوم بشقتها فحاولت فضحهم أمام الأهالي فقرر التخلص منها بالاشتراك مع باقي المتهمين.
 
وتعود تفاصيل الواقعة عقب ورود بلاغ من الأهالي لقسم شرطة عين شمس، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة أحد الجيران، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث، إلى مكان الواقعة، وتبين أن الشقة عبارة عن 3 غرف وصالة وحمام، وبالفحص تبين أن هناك جثة لسيدة فى العقد الثاني من عمرها، ملفوفة في أكياس بلاستيكية وسجادة، أسفل سرير غرفة النوم.
 
وكشفت التحريات أن المجنى عليها اكتشفت خيانة زوجها مع جارتها الذى كان يقيم علاقة جنسية معها داخل شقتها، وعندما حاولت مواجهته اعتدى عليها بالضرب فقرر التخلص من زوجته بمساعدة عشيقته ووالدته التى كانت ترغب فى زواج ابنها من جارتهم، وعقب قتلها طعنا بالسكين وضعوا جثتها فى سجادة وأكياس بلاستيك وتركوا الشقة حتى تم القبض عليهم.
 
 

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