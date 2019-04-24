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اليوم.. النطق بالحكم فى مقتل الأنبا ابيفانوس رئيس دير أبو مقار بالبحيرة

الأربعاء، 24 أبريل 2019 03:00 ص
اليوم.. النطق بالحكم فى مقتل الأنبا ابيفانوس رئيس دير أبو مقار بالبحيرة محاكمة المتهمين بقتل االأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار
البحيرة - ناصر جودة
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تعقد محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسنى محمد عبد الحليم، أخر جلساتها اليوم الأربعاء للنطق  بالحكم على الراهبين أشعياء المقارى و فلتاؤوس المقارى، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادى النطرون.

 

وتأتى جلسة الحكم بعد إحالة هيئة المحكمة المتهمين إلى فضيلة مفتى الجمهورية فى شهر فبراير الماضى.

 

وكان المستشار ناصر الدهشان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قد قرر أواخر أغسطس الماضى إحالة الراهبين "أشعياء"، و"فلتاؤوس"، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، محبوسين، لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.


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