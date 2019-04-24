اليوم السابع: سقوط معارضة «الصفافير والحِلَل» ومؤتمرات «الشو»

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: رسائل الشعب لـ«السوشيال ميديا» والإخوان والمعارضة وأبرزها سقوط معارضة «الصفافير والحِلَل» ومؤتمرات «الشو».





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رسائل الشعب لـ«السوشيال ميديا» والإخوان والمعارضة.. سقوط معارضة «الصفافير والحِلَل» ومؤتمرات «الشو»



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