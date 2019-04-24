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اليوم السابع: سقوط معارضة «الصفافير والحِلَل» ومؤتمرات «الشو»

الأربعاء، 24 أبريل 2019 08:08 م
اليوم السابع: سقوط معارضة «الصفافير والحِلَل» ومؤتمرات «الشو» عدد اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: رسائل الشعب لـ«السوشيال ميديا» والإخوان والمعارضة وأبرزها سقوط معارضة  «الصفافير والحِلَل» ومؤتمرات «الشو».


 

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