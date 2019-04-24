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الرئيس الروسى يطلق عملية بناء سفينتى إنزال جديدتين فى أقصى غرب البلاد

الأربعاء، 24 أبريل 2019 01:24 م
الرئيس الروسى يطلق عملية بناء سفينتى إنزال جديدتين فى أقصى غرب البلاد بوتين
موسكو (أ ش أ)
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أشرف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على إطلاق عملية بناء سفينتى إنزال روسيتين جديدتين من مشروع "1171" بأقصى غرب روسيا.

وأكد مدير مصنع "يانتار" فى مدينة كالينينجراد - فى تقرير قدمه لبوتين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، على جاهزية المصنع لإطلاق عملية بناء السفينتين، مضيفا أن : " إحدى سفينتى الإنزال الكبيرتين اللتين بدأ بناؤهما تحمل اسم اللواء البحرى المشارك فى الحرب العالمية الثانية فلاديمير أندرييف، أما السفينة الثانية فقد أطلق عليها اسم بطل الاتحاد السوفيتى العميد البحرى فاسيلى تروشين".

يذكر أن سفينة الإنزال الكبيرة من مشروع "1171" مخصصة لنقل الأفراد، ونقل المعدات الحربية، ويمكن أن تتسع السفينة لـ 13 دبابة، و36 عربة مدرعة، أو عربة "بى إم بى" (عربة المشاة القتالية)، أو 300 عسكرى مسلح، ويبلغ طول السفينة 120 مترا، وتتسلح بمدافع سداسية عيار 30 ملم، وتم تسليم أول سفينة من هذا المشروع "إيفان جرين" فى أكتوبر الماضي، للأسطول الشمالى الروسى.

 


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بناء سفنتى انزال روسيتين




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