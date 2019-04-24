وفي سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر"، قال ترامب إنه بالرغم من أن تقرير مولر أعده "ديمقراطيون غاضبون وآخرون كارهون لترامب" وتم تمويله تمويلا غير محدود (35 مليون دولار أمريكي)، فإنه لم يوجه له أي تهم، مشددا على أنه إذا حاول الديمقراطيون عزله، فسيتوجه إلى المحكمة العليا الأمريكية، وأضاف: "انتظرنا مولر وفزنا، ويوجه الديمقراطيون أنظارهم إلى الكونجرس باعتباره أملهم الأخير".

وأشار ترامب إلى أن تقرير مولر لم يتوصل إلى أي تواطؤ أو عرقلة لسير العدالة، لافتا إلى أنه لم يأت على الإطلاق رئيسا يتمتع بشفافية أكبر منه، وتابع: "سمحت للجميع بالإدلاء بشهادتهم بما في ذلك مستشار البيت الأبيض، لم يكن واجبا علي القيام بذلك، لكنهم الآن يريدون المزيد".

وهاجم ترامب الكونجرس قائلا "إنه ليس لديه وقت لوضع التشريعات؛ كل ما يريدونه هو استكمال عملية مطاردة الساحرات التي ربحتها بالفعل، عليهم البدء بالنظر في أمر المجرمين المعروفين لديهم جيدا بالفعل".

ويمنح الدستور الأمريكي الكونجرس، لا القضاء، السلطة الكاملة بشأن عملية مساءلة الرئيس وعزله، ولم يقدم ترامب تفاصيل حول شكل الإجراء القضائي الذي يتصوره، حسبما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" على موقعها الإلكتروني.

وبالرغم من صدور تقرير مولر في مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، والذي لم يثبت تواطؤ حملة ترامب الانتخابية مع محاولات التدخل الروسي في الانتخابات، ولم يوجه له تهمة عرقلة العدالة، إلا أن الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب ما زالوا منقسمين بشأن بدء إجراءات عزل ترامب في الكونجرس على خلفية وقائع أوردها التقرير تظهر ما يحتمل أن يكون بمثابة محاولات من ترامب لعرقلة تحقيقات مولر.