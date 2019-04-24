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الحبس 6 شهور لعاطل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

الأربعاء، 24 أبريل 2019 10:44 ص
الحبس 6 شهور لعاطل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية حبس - صورة أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار ممدوح محمود أيوب رئيس الدائرة الثالثة، وبعضوية المستشار محمد عبد السميع أبو الخير، المستشار يحيى عدلى حسنى، المستشار إيهاب السيد شحاتة، وأمانة سر مصطفى البهلوان، سعيد أبو صالح، حبس "أشرف .م" عاطل 6 شهور وذلك لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز منوف.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد من تمكن الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، من ضبط "أشرف .م" عاطل وبحوزتة مواد مخدرة، وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



 

 


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