وذكر الموقع الرسمي "سبتمبرنت" أن قوات الجيش رصدت تحركات الطائرة الاستطلاعية التي تسيرها المليشيا عن بعد في سماء منطقة وادي سحامة بالقرب من مركز مديرية كتاف، وعلى الفور باشرت في إسقاطها.

في سياق متصل، استهدفت قوات الجيش اليمني في المنطقة ذاتها تحركات لعناصر المليشيا وقتلت ثمانية منهم، فيما لاذ من تبقى بالفرار، تحت وابل كثيف من النيران.

ودكت راجمات التحالف العربي، بقصف مكثف، مواقع تمركز مليشيا الحوثي في وادي الغول بالمنطقة، مما أسفرعن سقوط عدد كبير من مقاتلي المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح.