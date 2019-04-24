video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 24 أبريل 2019 05:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الليبى يعلن تقدمه فى محور العزيزية قرب طرابلس

الأربعاء، 24 أبريل 2019 04:02 م
الجيش الليبى يعلن تقدمه فى محور العزيزية قرب طرابلس الجيش الليبى ـ صورة أرشيفية
طرابلس (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن الجيش الوطنى الليبى تقدمه فى محور العزيزية ووصوله إلى جزيرة "عمارات الصيعان" قرب طرابلس، وذلك حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأربعاء.

وكان الجيش الليبى قد أسقط، مساء أمس الثلاثاء، طائرة جديدة تابعة لقوات حكومة الوفاق حاولت شن غارة جوية على قاعدة الوطية العسكرية غرب البلاد.

يشار إلى أن الجيش الليبى قد أعلن، فى 6 أبريل الجارى، غرب البلاد منطقة عسكرية يحظر الطيران فيها، مهددًا باستهداف أية طائرة حربية معادية وقصف المطار التى أقلعت منه الطائرة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير مكتب حفتر: حكومة الوفاق ودول أخرى تدعم الميليشيات لنشر العبث فى ليبيا

الجيش الليبى يستعد للمرحلة الثانية من تحرير طرابلس

الجيش الليبى

طرابلس

محور العزيزيه

ليبيا

الحرب فى ليبيا




لا تفوتك
خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

الزمالك يرصد مكافآت خاصة للتأهل إلى نهائى الكونفدرالية

الزمالك يرصد مكافآت خاصة للتأهل إلى نهائى الكونفدرالية

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة