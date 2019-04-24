الجيش الليبى يعلن تقدمه فى محور العزيزية قرب طرابلس

طرابلس (أ ش أ)

أعلن الجيش الوطنى الليبى تقدمه فى محور العزيزية ووصوله إلى جزيرة "عمارات الصيعان" قرب طرابلس، وذلك حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأربعاء.

وكان الجيش الليبى قد أسقط، مساء أمس الثلاثاء، طائرة جديدة تابعة لقوات حكومة الوفاق حاولت شن غارة جوية على قاعدة الوطية العسكرية غرب البلاد.

يشار إلى أن الجيش الليبى قد أعلن، فى 6 أبريل الجارى، غرب البلاد منطقة عسكرية يحظر الطيران فيها، مهددًا باستهداف أية طائرة حربية معادية وقصف المطار التى أقلعت منه الطائرة.