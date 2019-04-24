"الأوقاف": "الآذان الموحد" أحد ركازئر تجديد الخطاب الدينى ولا صحة لوقفه

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوقف وزارة الأوقاف تطبيق تجربة الآذان الموحد، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف تطبيق مشروع الآذان الموحد، بل على العكس فالوزارة تنتوى التوسع وتعميم فكرة الآذان الموحد على مستوى الجمهورية خاصة بعد نجاح تجربة المشروع فى أكثر من 100 مسجد بالقاهرة، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف إثارة البلبلة بين الرأى العام.

وأكدت الوزارة، على أن مشروع الأذان الموحد هو أحد أهم الركائز الأساسية فى ملف تجديد الخطاب الدينى، ويعتبر نقلة حضارية تتسق بمقاصد الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال القضاء على تداخل الأصوات فى المساجد القريبة أو اختلاف توقيت إطلاق الآذان فى المنطقة الواحدة.