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"الأوقاف": "الآذان الموحد" أحد ركازئر تجديد الخطاب الدينى ولا صحة لوقفه

الأربعاء، 24 أبريل 2019 11:09 ص
"الأوقاف": "الآذان الموحد" أحد ركازئر تجديد الخطاب الدينى ولا صحة لوقفه وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوقف وزارة الأوقاف تطبيق تجربة الآذان الموحد، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف تطبيق مشروع الآذان الموحد، بل على العكس فالوزارة تنتوى التوسع وتعميم فكرة الآذان الموحد على مستوى الجمهورية خاصة بعد نجاح تجربة المشروع فى أكثر من 100 مسجد بالقاهرة، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف إثارة البلبلة بين الرأى العام.

 

وأكدت الوزارة، على أن مشروع الأذان الموحد هو أحد أهم الركائز الأساسية فى ملف تجديد الخطاب الدينى، ويعتبر نقلة حضارية تتسق بمقاصد الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال القضاء على تداخل الأصوات فى المساجد القريبة أو اختلاف توقيت إطلاق الآذان فى المنطقة الواحدة.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عادل محكي الدين

مشروع حضاري ومحترم

مشروع حضاري ومحترم يقضي علي العشوائية في الاذان والاصوات الرديئة التي تسيئ للاذان والتداخل والتلوث السمعي ننتظر تعميمه في كل المساجد

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