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استعدادت مكثفة بالبحيرة لاستقبال أعياد شم النسيم

الأربعاء، 24 أبريل 2019 12:57 ص
استعدادت مكثفة بالبحيرة لاستقبال أعياد شم النسيم محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية، للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين .

 

وأضاف، أنه تم تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقى أى شكاوى أو بلاغات مع فتح الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن أبوابها لاستقبال كافة المواطنين و تكثيف أعمال النظافة بها.

 

جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية بحضور الدكتورة  نهال بلبع  نائب المحافظ واللواء اشرف عبد السلام  مساعد مدير الأمن وعبد الرحمن الشهاوى - السكرتير العام للمحافظة.

 

ووجه محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية وشرطة المسطحات المائية بتشديد الرقابة على المركبات والمعديات العاملة بفرع نهر النيل  وضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى ووقف الإجازات والراحات حتى نهاية الأعياد.

 

وتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ والأمصال وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية، وتكثيف الرقابة خاصة على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة و رفع درجه الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف.

 

   كما شدد محافظ البحيرة على ضرورة رفع درجة الاستعداد بمديرية التموين من خلال وعمل حملات تموينية لتمشيط الأسواق وضبط الأسماك المملحة غير الصالحة.


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