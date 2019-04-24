ونقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية باللغة الإنجليزية اليوم عن المكتب الصحفي لزيلينسكي قوله في بيان له إن كييف "تعول على فرض مزيد من الضغوط الدبلوماسية والعقوبات على الاتحاد الروسي".

ووصف البيان روسيا بأنها "دولة احتلال" حسب وصفه ، مشيراً إلى قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تم توقيعه في وقت سابق اليوم ويتعلق بالمواطنين في جمهوريات لوجانسك ودونيتسك شرق أوكرانيا اللتان انفصلتا عن كييف عام 2014.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقّع اليوم الأربعاء ، قانونا يسهل حصول سكان جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد على الجنسية الروسية. وأشار الكرملين إلى أن القانون الجديد ينص على حق الشخص المعني في الحصول على جواب عن مطلبه في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه لوثائقه؛ كما يهدف إلى حماية حقوق وحريات المواطن، في إطار القانون الدولي.

وتقع دونيتسك في شرق أوكرانيا وهي ناطقة باللغة الروسية وأعلنت استقلالها من طرف واحد في أبريل 2014، علاوة على لوجانسك التى أعلنت استقلالها عن أوكرانيا في التوقيت ذاته.