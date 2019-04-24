أم بالشرقية تقتل نجلها بطعنة فى القلب بالسكين بدون قصد لرفضه استذكار دروسه

الشرقية – فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق بالشرقية، من ضبط ربة منزل قتلت طفلها، بعدما طعنته في صدره لرفضه استذكار دروسه بقرية "هرية رزنة"، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة عبد السلام عابدين، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "الأحرار" التعليمي بمدينة الزقازيق، بوصول "عبدالله م ع " 14 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، مُقيم بقرية "هرية رزنة" التابعة لدائرة مركز الزقازيق، مصابًا بطعنة نافذة بالصدر، وتوفي فور وصوله مباشرة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفل، وتُدعى "ج.م.ال"، ربة منزل، فيما جرى ضبطها، وأقرت بأنها لم تكُن تقصد قتله، حيث كانت تقصد تأديبه فقط، وذلك بسبب رفضه استذكار دروسه وخاولت التهويش عليه بسكين لكنها جاءت في قلبه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.