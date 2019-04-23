video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 12:16 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير قطاع الأعمال يدعو إلى إنشاء منصة عربية موحدة للتداول بين أسواق المال

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:09 ص
وزير قطاع الأعمال يدعو إلى إنشاء منصة عربية موحدة للتداول بين أسواق المال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
كتب ــ هانى الحوتى ــ تصوير أشرف فوزى
إضافة تعليق

دعا هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إلى إنشاء منصة عربية موحدة للتداول بين أسواق المال العربية، بلغة موحدة لتحقيق التكامل بين البورصات العربية.

كما وجه وزير قطاع الأعمال العام رؤساء البورصات العربية، إلى توطين التكنولوجيا فى صناعة سوق المال، خاصة وأن الدول العربية لديها إمكانيات لذلك، ولكن تحتاج إلى توفير بنية تحتية متكاملة.

وأضاف توفيق، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بالمؤتمر السنوى العاشر لاتحاد البورصات العربية، صباح اليوم، الثلاثاء، أنه بالنسبة لمصر فنحن فى طريقنا إلى طرح حصص من الشركات الرابحة بالبورصة المصرية، وهو أحد أشكال التعاون مع القطاع الخاص، متابعا وهناك أشكال أخرى لهذا فى هيئة عقود بالإدارة والتشغيل، كما نمد أيدينا للقطاع الخاص لمزيد من الحوكمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هشام توفيق: بدء تطوير شركات قطاع الغزل والنسيج بتكلفة 25 مليار جنيه

صور.. رئيس الوزراء يلتقى رؤساء البورصات العربية بحضور وزيرى المالية وقطاع الأعمال

البورصة: العربية للصناعات الهندسية تتقدم بمستندات قيد 7.3 مليون سهم

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصات العربية

هشام توفيق

اتحاد البورصات العربية




لا تفوتك
10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة