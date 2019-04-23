وزير قطاع الأعمال يدعو إلى إنشاء منصة عربية موحدة للتداول بين أسواق المال

كتب ــ هانى الحوتى ــ تصوير أشرف فوزى

دعا هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إلى إنشاء منصة عربية موحدة للتداول بين أسواق المال العربية، بلغة موحدة لتحقيق التكامل بين البورصات العربية.

كما وجه وزير قطاع الأعمال العام رؤساء البورصات العربية، إلى توطين التكنولوجيا فى صناعة سوق المال، خاصة وأن الدول العربية لديها إمكانيات لذلك، ولكن تحتاج إلى توفير بنية تحتية متكاملة.

وأضاف توفيق، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بالمؤتمر السنوى العاشر لاتحاد البورصات العربية، صباح اليوم، الثلاثاء، أنه بالنسبة لمصر فنحن فى طريقنا إلى طرح حصص من الشركات الرابحة بالبورصة المصرية، وهو أحد أشكال التعاون مع القطاع الخاص، متابعا وهناك أشكال أخرى لهذا فى هيئة عقود بالإدارة والتشغيل، كما نمد أيدينا للقطاع الخاص لمزيد من الحوكمة.