وزير الطيران : جميع المطارات المصرية آمنة ونشكر الداخلية على التأمين

أكد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، أن جميع المطارات المصرية مؤمنه بالكامل، مشيرا إلى أنه اتخاذ إجراءات تأمينية عالية المستوى من خلال تزويد المطارات بكاميرات المراقبة والرادارات، مؤكدا أنه لايوجد مكان تشغيلي فى المطارات بدون كاميرات تأمينية.

وأضاف الفريق يونس المصري، خلال لقاء في مطار القاهرة الدولي، منعقد اليوم الثلاثاء، أنه تركيب الرادارات والكاميرات وصل إلى مرحلة متقدمة في المطارات الرئيسية مثل شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب ومطار القاهرة، فضلا عن أن المطارات الأخرى جاريالعمل في مشروع الرادارات أيضا، لتصل مطارتنا لأعلى مستوى تأميني في المنطقة والعالم كله.

ووجه وزير الطيران المدنى، الشكر إلى وزير الداخلية والجهات الأمنية العاملة بمطار القاهرة الجوي، وكل المطارات المصرية على الجهد التأميني المبذول بالمطارات، مؤكدا أن جميع العاملين بالمطارات على قدر المستوى وحريصين علي وصول المنظومة التأمينية بالمطارات إلى 100%.