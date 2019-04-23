وزير الدفاع الروسى: فنزويلا قادرة على مواجهة العدوان الخارجى

كتبت فاطمة شوقى

قال نائب وزير الدفاع الروسى ألكسندر فومين، إن فنزويلا قادرة على مواجهة العدوان العسكرى الخارجى، مضيفا نعتقد أن الحكومة الشرعية لفنزويلا بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو تسيطر على الوضع، والقوات المسلحة البوليفارية الوطنية قادرة على مواجهة العدوان الخارجى.

ووفقا لـ "سبوتنك" الروسية، فقد شدد فومين على أن روسيا تقدم الدعم لفنزويلا خاصة فى إطار التعاون الفنى العسكرى، وفى رأى فومين، فأن الولايات المتحدة بإجراءاتها المتعلقة بفنزويلا تتجاهل القانون الدولى وتدوسه.

وقال نائب وزير الهيئة العسكرية الروسية تعليقا على الوضع فى الدولة الكاريبية، "لدينا العديد من الاتفاقات التى نحترمها ونحن نساعد فى الحفاظ على الاستعداد التشغيلى والأسلحة والمعدات الحربية".

واستذكر فومين أن الولايات المتحدة قد أعلنت أنها تبقى على الطاولة جميع الخيارات المتعلقة بفنزويلا، بما فى ذلك الجيش.

واعترف نائب الوزير الروسى بأن الوضع فى فنزويلا لا يزال معقدا للغاية.

وقال المسئول العسكرى البارز، إن المهندس الرئيسى لهذا الموقف هو الولايات المتحدة التى أعلنت مؤخرا عداوتها لفنزويلا وتستهدف أيضا كوبا ونيكاراجوا.

وكانت واشنطن أول من اعترف فى يناير بالإعلان الذاتى للمعارضة خوان جوايدو كرئيس مسئول عن فنزويلا، وهو فعل وصفه الزعيم الفنزويلى نيكولاس مادورو بأنه محاولة انقلاب روجت له الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، فرضت واشنطن سلسلة من العقوبات ضد كاراكاس بهدف الضغط على مادورو، المعترف به كرئيس شرعى من جانب روسيا، إلى جانب بوليفيا وكوبا وإيران ونيكاراجوا وتركيا والعديد من الدول الأخرى.