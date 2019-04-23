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وزير التموين: "أى حد عنده مشكلة فى البطاقة سيصرف السلع فى شهر رمضان"

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:22 م
وزير التموين: "أى حد عنده مشكلة فى البطاقة سيصرف السلع فى شهر رمضان" الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال تفقدة معرض سوبر ماركت اهلال رمضان
كتب مدحت وهبة
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أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم صرف السلع التموينية لجميع أصحاب البطاقات التموينية خلال شهر رمضان قائلا: "أى حد عنده مشكلة فى البطاقة لن أنتظر تحديد المشكلة، وإن شاء الله سيصرف السلع خلال رمضان"، وذلك فى إطار الحرص على توفير كافة السلع للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف الوزير أن الهدف من تنقية بطاقات التموين هو تحقيق العدلية الاجتماعية ووصول الدعم إلى مستحقيه دون المساس بمحدودى الدخل من المواطنين أو الأسر الأولى بالرعاية، وأن ما يؤكد ذلك هو حرص الوزارة على إضافة المواليد الجديدة للفئات الأولى بالرعاية على البطاقات، وكذلك الاستمرار فى استخراج بطاقات تموينية جديدة للفئات الأكثر احتياجا.

جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يُرافقه الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الشهر الكريم للمواطنين بأسعار مخفضة، وبحضور اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر والعضو المنتدب، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اللواء خالد عبدالله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة.

 

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الدكتور مصطفى مدبوبى رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبوبى رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يتفقد معرض سوبر ماركت اهلا رمضان
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يتفقد معرض سوبر ماركت اهلا رمضان

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وزير التموين

المصيلحى

البطاقة السلع فى شهر رمضان




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