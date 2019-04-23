وزير الاتصالات اللبنانى يؤكد أهمية العلاقات الاقتصادية بين بلاده ومصر

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أكد وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، أهمية العلاقات الاقتصادية بين بلاده ومصر، وضرورة العمل على تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، منوها بالتطورات الإيجابية التي يسجلها الاقتصاد المصري على مستوى النمو وتحسن سعر صرف الجنيه وانخفاض معدلات التضخم والبطالة.

جاء ذلك في كلمة للوزير شقير خلال انعقاد الجمعية العمومية لمجلس الأعمال اللبناني - المصري، بمقر تجمع الهيئات الاقتصادية بغرفة بيروت وجبل لبنان.

وأسفرت انتخابات مجلس إدارة مجلس الأعمال اللبناني - المصري (عن الجانب اللبناني) عن انتخاب الدكتور ربيع حسونة رئيسا للمجلس، وصلاح عسيران نائبا للرئيس، وهشام المكمل أمينا للمال، وكريم حبيب أمينا للسر، وعضوية النائب نزيه نجم، ومازن بزري، ومحمود صيداني، وجورج نصراوي، وبرنارد تنوري، ورفلة دبانه، وسمير خطيب، وفادي داعوق، ورؤوف أبو زكي.

وأشار وزير الاتصالات اللبناني إلى أن الظروف اليوم مؤاتية لتحقيق نقلة نوعية على المسار الاقتصادي بين البلدين، وأن هذا الأمر يجب أن يساهم به بفعالية مجلس الأعمال من الجانبين اللبناني والمصري.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الدكتور ربيع حسونة أن المجلس بتشكيله الجديد سيسعى لتقوية التعاون مع القطاع الخاص المصري، والعمل على تحديد المعوقات في العلاقات الاقتصادية الثنائية وكذلك الفرص المتاحة بهدف وضع رؤية واضحة لتعزيز التعاون الثنائي.

وأضاف أن الهيئة الإدارية للمجلس ستنكب خلال المرحلة المقبلة على تحديد مختلف الملفات المطلوبة للعمل على تحقيقها في المستقبل، انطلاقا من أهمية العلاقات الاقتصادية بين لبنان ومصر، ومن ضرورة إيجاد أرضية أساسية لتفعيل التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.