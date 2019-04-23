موجز 1.. السيسي: ندعم خيارات شعب السودان وإرادته الحرة فى صياغة مستقبله

نشر "اليوم السابع" عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لزعماء أفارقة، فى اجتماع بشأن الأوضاع فى السودان وليبيا، كما ننشر تغطية شاملة لانتهاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فضلا عن تغطيات رياضية لمباراة الزمالك وبيراميدز، وتقارير اقتصادية وفنية أخرى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة مساء.

السيسى: ندعم خيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة في صياغة مستقبله

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره لقادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان على سرعة الاستجابة للدعوة الطارئة لعقد اجتماع اليوم الذي يجسد ايماننا بمسئوليتنا المشتركة وحرصنا على تعزيز العمل الجماعي الأفريقي، اتساقاً مع روح ومبادئ التضامن والاخوة والوحدة مع السودان الشقيق الذي يشهد حاليا مرحلة استثنائية من تاريخه، وتفعيلا لمبدأ الحلول الافريقية للمشكلات الأفريقية.

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن نقل مباراة المصرى والأهلى لاستاد المكس

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم نقل مباراة الأهلى مع المصرى المؤجلة من الجولة 19 لمسابقة الدورى الممتاز إلى استاد حرس الحدود بالمكس بدلا من السويس.

شاهد فى دقيقة.. "سوبر ماركت أهلا رمضان" يبدأ استقبال المواطنين غدا

تولى الدولة اهتمامها بالمواطن المصرى، لتوفير احتياجاته الغذائية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يقام معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان"، لمحاربة الغلاء وتوفير السلع بأسعار مخفضة للجمهور ورفع العبء عن كاهل الأسر الفقيرة.

سوبر كورة.. طبيب تونس يزف خبرا سارا لجمهور الزمالك بشأن فرجانى ساسى

كشف الدكتور سهيل الشملى طبيب منتخب تونس، حالة فرجانى ساسى لاعب خط وسط نسور قرطاج والزمالك، من الإصابة التى لحقت به فى مباراة فريقه أمام حسنية أغادير.

الوطنية للانتخابات تتسلم محاضر فرز الاستفتاء من المحاكم الابتدائية

تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، محاضر فرز الأصوات فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية من رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى المحافظات.

اكتشاف مقبرة تعود للعصر اليونانى الرومانى غرب أسوان بداخلها أقنعة ذهبية

وقال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم العثور بداخل المقبرة على تابوت خشبى يحمل النص الهيروغليفى كاملا، والذى استطاعة البعثة من خلاله معرفة اسم صاحب المقبرة إضافة إلى نص لتقديم الشعائر والتراتيل الجنائزية لثالوث الإقليم الاول للمعبود خنوم وساتت وعنقت والمعبود حابى إله النيل.

شطب وإيقاف 7 لاعبين كرة ماء بالأهلى.. وتغريم النادى 275 ألف جنيه

قرر مجلس إدارة اتحاد السباحة برئاسة ياسر إدريس إيقاف وشطب أى لاعب أو مدرب أو إدارى يخرج عن النص فى مختلف المنافسات التى ينظمها الاتحاد، وحرمانه من التمثيل الدولى، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد مؤخرا، والذى اتخذ فيه عقوبات صارمة ضد بعض لاعبى كرة الماء بالنادى الأهلى فى مرحلة العمومى بعد أحداث الشغب التى قام بها اللاعبون فى مباراة نهائى بطولة الدورى العام التى أقيمت بحمام السباحة بنادى الصيد بالدقى ضد لاعبى فريق الجزيرة.

الزمالك ضد بيراميدز..حكاية 5 مواجهات ترفع شعار "الأبيض لايخسر"

يدخل فريقى الزمالك وبيراميدز اختباراً صعباً مع دقات الثامنة مساء الليلة على ستاد الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري العام .

فيديو.. لحظة دخول الانتحارى لتفجير كنيسة فى سريلانكا

أظهرت كاميرا مراقبة، لحظة دخول الانتحارى الذى فجر إحدى الكنيستين في سريلانكا، الأحد الماضى، بسلسلة الهجمات التى أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص.

الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة غداً والعظمى بالقاهرة 29 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الأربعاء، ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشرقية معتدل على السواحل الغربية والوجه البحرى والقاهرة، حار جنوبا نهارا مائل للبرودة ليلا.

خالد صلاح يسخر من الإخوان والمعارضة على "تويتر": يبحثون عن حجج مثيرة للسخرية لتبرير فشلهم فى إفساد الاستفتاء.. ويوجه رسالة لمعارضة "الحلل والصفارة": العب بعيد يا حبيبى دى بلد مش رحلة كشافة

أشاد الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، بمشاركة جموع المصريين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فى ظل فشل دعاية جماعة الإخوان الإرهابية والتى حاولت بكل السبل غير المشروعة منع تدفق المواطنين على اللجان.

السيسى يوجه الشكر للشركاء الإقليميين لتلبية الدعوة الطارئة لـ"قمة السودان".. الرئيس: ندعم خيارات الشعب السودانى وإرادته الحرة فى صياغة مستقبله.. والحل من صنع السودانيين أنفسهم عن طريق الحوار الشامل

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره لقادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان على سرعة الاستجابة للدعوة الطارئة لعقد اجتماع اليوم، مشددا على أنه "يجسد إيماننا بمسئوليتنا المشتركة، وحرصنا على تعزيز العمل الجماعي الأفريقي، اتساقاً مع روح ومبادئ التضامن والأخوة، والوحدة مع السودان الشقيق الذي يشهد حاليا مرحلة استثنائية من تاريخه، وتفعيلا لمبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية".