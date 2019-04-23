موجز أخبار 6.. الوطنية للانتخابات: نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور 7 مساء

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها أن الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ستعقد مؤتمراً صحفياً عالمياً للإعلان عن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم بالهيئة العامة للاستعلامات.

أكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها أن الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ستعقد مؤتمراً صحفياً عالمياً للإعلان عن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم بالهيئة العامة للاستعلامات.

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، اليوم، قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان، وذلك بمشاركة رؤساء تشاد وجيبوتي والكونغو ورواندا والصومال وجنوب أفريقيا، فضلاً عن نائب رئيس وزراء إثيوبيا، ومستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، ووزراء خارجية كلٍ من أوغندا وكينيا، والسكرتير الدائم لوزارة خارجية نيجيريا، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

أعلن رئيس الحركة الشعبية المعارضة بالسودان" قطاع الشمال "، عبدالعزيز آدم الحلو، وقف "الأعمال العدائية " مع الحكومة السودانية، لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من اليوم الأربعاء، السابع عشر من أبريل "2019"، وحتى الحادى والثلاثين من يوليو القادم، وذلك فى كافة مناطق سيطرة الحركة.

عقد اجتماع مع مديرى المديريات التعليمية بالمحافظات ومديرى التعليم العام ومديرى عموم المواد الدراسية، وذلك لمتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الصف الأول الثانوى، والمقرر أن تبدأ يوم 19 مايو المقبل، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

أعلنت مصلحة الأمن الفدرالية الروسية تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم (داعش) ومكونة من 5 أشخاص خططوا لتنفيذ هجمات على الشرطة في جمهوريتي داغستان والشيشان.

نشرت الجريدة الرسمية عدد من القرارات التي أصدرها الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي ومنها توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني لعدد 111كنيسة ومبنى خدمي، منها 69 كنيسة و42 مبنى خدمياً، ليصل إجمالي عدد الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة على تقين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 894 كنيسة ومبنى خدمياً تابعاً.

قال الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان، إن المجلس العسكرى استجاب لرغبة الشعب في التغيير، كما أن الأشقاء في السعودية والإمارات ومصر لديهم جهود مقدرة للخروج من الوضع الاقتصادي المتردي في السودان.

بعد الانخفاض الطفيف الذى شهدته درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، تتعرض للبلاد لموجة حارة تضرب كافة أنحاء الجمهورية اعتبارا من غدًا الأربعاء ولمدة 6 أيام وخلال شم النسيم وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، محاضر فرز الأصوات فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية من رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

عثرت البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة العاملة بمنطقة مقابر الأغاخان بغرب أسوان برئاسة الدكتورة باتريشيا بياسنتى على مقبرة أثرية منحوتة فى الصخر لشخص يدعى tjt، والتى تعود للعصر اليونانى الرومانى.