مصادر: أكثر من 25 مليون ناخب صوتوا فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

كشفت مصادر مطلعة، أن عدد الذين شاركوا فى عملية الاستفتاء على الدستور تجاوز 25 مليون ناخب، من الذين لهم حق التصويت والمقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

وتعلن بعد قليل الهيئة الوطنية للانتخابات النتايج رسميا خلال مؤتمر صحفى بالهيئة العامة للاستعلامات.

وانتهت أمس فى التاسعة مساء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث أجريت عمليات الفرز عقب غلق باب التصويت مباشرة فى حضور وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، فتحت أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وفى الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 من ذات الشهر.