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مركز النيل ينظم ندوة توعوية بالقليوبية حول الأسس السليمة للتغذية العلاجية.. صور

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 08:01 م
مركز النيل ينظم ندوة توعوية بالقليوبية حول الأسس السليمة للتغذية العلاجية.. صور جانب من الندوة
كتب محمد السيد
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نظم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع كلية التربية الرياضية، اليوم الثلاثاء البرنامج التثقيفى الأول للتغذية العلاجية والسليمة للشباب لبناء جسم سليم وعقل سليم.

شارك فى  اللقاء الدكتور رمضان عرفة ، مدير مركز النيل للإعلام والدكتور رامى محمد الطاهر  ، منسق عام الاتحادات الطلابية  ،  وعدد من شباب كلية التربية الرياضية، وأدارتها ريم حسين مدير البرامج الإعلامية بإعلام بنها.

وتحدث الدكتور عبد الرحمن شمس ، استاذ التغذية العلاجية والتغذية الصحيحة عن عناصر الغذاء الصحي السليم، ومنها الأغذية التي تساعد على النمو وتحتوى على بروتينات وأيضا الأغذية التي تمد الجسم بالطاقة وخاصة في سن المراهقة حيث الحركة المستمرة، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بوجبة الإفطار، وخاصة بالنسبة للفتيات في سن البلوغ لتنمو بشكل صحي سليم.

وشدد  شمس ،  على عدم تناول الوجبات الجاهزة والأطعمة التي تحتوى على دهون مشبعة أو ألوان صناعية، وضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية والنظافة العامة للوقاية من الأمراض والحفاظ على صحة الإنسان.

ندوة توعوية بالقليوبية (1)
 
ندوة توعوية بالقليوبية (2)
 

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