مدبولى يتفقد مستشفى النصر ببورسعيد استعدادا لخدمة المستفيدين بالتأمين الصحى

كتبت هند مختار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستشفى أطفال النصر لعلاج الأورام، بمحافظة بورسعيد؛ استعداداً لتقديم خدماتها للمستفيدين بمنظومة التأمين الصحيّ، ورافقه وزراء: الصحة، والمالية، والتنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومسئولى بعض الجهات.

واستمع رئيس الوزراء لشرحٍ مُفصل حول الأقسام المختلفة بالمستشفى وتجهيزاتها، لدخول منظومة التأمين الصحي، حيث أوضحت وزيرة الصحة أنه تم الانتهاء بشكل كلي من أعمال الإنشاءات والتشطيبات لمبنى المستشفى على أعلى مستوى، موضحة أنه تم توريد كافة الأجهزة الطبية، ويتبقى استكمال بعض التوصيلات الداخلية للمبنى والغرف.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، إلى أن المستشفى يضم أقساماً عديدة، حيث تم تخصيص الطابق الأرضي لأقسام: الأشعة، والطوارئ الذي يحتوي على 17 سريراً للملاحظة والإنعاش، والعيادات الخارجية التي تحتوي على 6 أقسام، بالإضافة إلى الصيدلية المركزية للمستشفى، ويوجد بالعيادات معامل لأخذ عينات المرضى، كما يوجد بالطابق الأرضي وحدة التعقيم المركزي.

وأوضحت الوزيرة أنه يوجد بالطابق الأول جناح العمليات الجراحية ويشمل ثلاث غرف عمليات، منها غرفة للعناية المركزة، ويوجد أيضا بالطابق قسم لجراحة القلب، لافتة إلى أن الطابق الثاني يشمل أقسام : المعامل الرئيسية، والعلاج الكيميائي، بالإضافة إلى غرف إقامة المرضى والتي توجد بالطابق الثالث، وتحتوي على 49 سريرا، بالإضافة إلى الأقسام الإدارية والخدمية.

وتجوّل الدكتور مصطفى مدبولي في أرجاء مبنى المستشفى، موجهاً بضرورة الإسراع ببدء التشغيل التجريبيّ في أقرب وقت ممكن؛ حتى يتسنى دخول المستشفى حيز التنفيذ، لخدمة المرضى من أهإلى المحافظة، ضمن منظومة التأمين الصحي.